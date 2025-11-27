Autocrédito San Juan lanzó una búsqueda laboral destinada a incorporar un Líder Comercial, un puesto clave dentro de la estructura de ventas de la compañía. La convocatoria está dirigida a personas con marcada experiencia en conducción de equipos, gestión comercial y desarrollo de estrategias orientadas al cumplimiento de objetivos. Según informaron desde la firma, se trata de una posición full time con amplias posibilidades de crecimiento.

La empresa destacó que uno de los principales requisitos es contar con experiencia comprobable en armado y conducción de equipos, así como en la formación de líderes dentro del rubro ventas. Este punto es considerado excluyente, ya que la función requiere capacidad para coordinar grupos de trabajo, desarrollar talentos y sostener un rendimiento constante en un entorno altamente competitivo.

Además, quienes deseen postularse deberán tener antecedentes en la comercialización de productos intangibles, un segmento que exige habilidades comunicacionales, persuasión, organización y un manejo preciso de la información brindada a los potenciales clientes. A estas competencias se suma el dominio de Excel y herramientas de CRM, indispensables para la planificación y el seguimiento de los indicadores de gestión.

Otro de los puntos destacados en el perfil buscado es la experiencia en capacitaciones y presentaciones, ya que el rol implica tanto la formación del equipo como la exposición de estrategias ante la dirección comercial. La empresa remarcó también la necesidad de haber alcanzado objetivos comerciales en etapas anteriores, un indicador clave para evaluar el rendimiento y la proyección del candidato.

Respecto a las responsabilidades del puesto, Autocrédito detalló que la persona seleccionada deberá planificar y ejecutar estrategias comerciales orientadas al crecimiento sostenido, organizar y supervisar a la fuerza de ventas, coordinar capacitaciones y realizar gestión directa en terreno, otro requisito excluyente. A esto se suma el monitoreo de metas e indicadores de gestión, tareas esenciales para garantizar un desempeño alineado con los objetivos corporativos.

En cuanto al perfil, la búsqueda está enfocada en personas de entre 27 y 40 años, con disponibilidad full time y una marcada presencia profesional. Se valorarán aquellas personas que demuestren autonomía, disciplina, facilidad para establecer vínculos comerciales y un alto nivel de relacionamiento interpersonal. También se destacan cualidades como el espíritu emprendedor, la proactividad y una vocación genuina de servicio al cliente, elementos considerados fundamentales para sostener una liderazgo eficaz dentro del equipo.

Las personas interesadas en ser parte del proceso deberán enviar su currículum al correo sanjuanrrhh.autocredito@gmail.com. Otra opción es presentarlo de manera presencial en Aberastain 263 (N), San Juan, de lunes a viernes entre las 9 y las 13.