Un operativo del Comando Radioeléctrico Central permitió detener este jueves por la mañana a un hombre acusado de robar un teléfono celular en la capital sanjuanina. El hecho ocurrió alrededor de las 9:40, cuando un transeúnte denunció a los efectivos que patrullaban la zona de Avenida Rioja y Libertador que le habían sustraído su teléfono.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso vestía pantalón jeans blanco, camiseta de la Selección Argentina y campera negra, y tras cometer el robo emprendió la huida en dirección a Avenida Libertador. A partir de la descripción brindada por la víctima, los uniformados iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones para dar con el autor.

Minutos más tarde, el presunto ladrón fue localizado e interceptado en la intersección de calle Estados Unidos y Maipú, donde quedó inmediatamente aprehendido. Durante la requisa, los policías encontraron entre sus pertenencias un teléfono Samsung negro con la pantalla trizada, que coincidiría con el dispositivo robado momentos antes.

El individuo fue trasladado a la Comisaría 29ª, donde quedó alojado mientras se iniciaba el Procedimiento Especial de Flagrancia. En la causa interviene el Ayudante Fiscal, Dr. Mario Codorniu Domínguez, quien dispuso las medidas procesales correspondientes.

Las autoridades destacaron la rápida intervención policial, que permitió recuperar el elemento sustraído y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.