Sin la referencia de Wall Street por la celebración del Día de Acción de Gracias en EEUU, el S&P Merval registró una suba de 1,2% y coronó su tercer ascenso consecutivo para quedar cerca de cerrar su mejor semana en un mes. En paralelo, los bonos soberanos rebotaron en la plaza local, pero los títulos en pesos cayeron.

Los bonos ajustados por CER se dieron vuelta y cerraron a la baja tras abrir en terreno positivo: cayeron hasta 0,9%. En tanto, los bonos soberanos finalizaron la jornada con alzas de hasta 1,2% de la mano del Bonar 2035, mientras que el Global 2038 perdió 0,3%.

Sin operaciones de los bonos soberanos argentinos en el exterior, el riesgo país se sostiene en torno a 653 puntos básicos. Analistas prevén que el Gobierno podrá retornar a los mercados internacionales de crédito cuando el riesgo país baje de los 500 puntos básicos, frente a la franja de entre 600 y 650 en la que se mueve actualmente.

En este contexto, el S&P Merval subió más de 1,2% a 3.020.019,34 en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 3,4% a 1.981,98 puntos. Las acciones presentan subas generalizadas extienden ganancias con el liderazgo de Banco de Valores (7,3%). A su vez, avanzaron Central Puerto (2,4%), Banco Macro (2,4%) y Aluar (2,3%).

Los mercados se movieron con signos de tranquilidad este jueves en medio de una menor liquidez producto de un feriado en EEUU, un día después que de la licitación del Tesoro nacional.

Fuente: Ámbito