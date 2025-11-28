El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que no viajará al sorteo del Mundial de Fútbol 2026, programado para el viernes 5 de diciembre en Washington DC. La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comunicó en sus redes sociales que “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC”.

Esta cancelación ocurre en medio de un creciente enfrentamiento entre Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. Según fuentes cercanas, esta medida es una respuesta directa del mandatario hacia el titular del ente regulador del fútbol nacional.

El conflicto se profundizó tras la polémica por el gesto realizado por Estudiantes de La Plata, que rindió un pasillo a Rosario Central luego de que este último se consagrara campeón de la Liga Argentina el pasado jueves. Milei expresó su apoyo a Estudiantes a través de un mensaje en X, donde escribió “Honor a la Escuela de Don Osvaldo” junto a una imagen de la camiseta albirroja.

En su publicación, el presidente hizo referencia a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador que llevó a Estudiantes a ganar tres Copas Libertadores y la Copa Intercontinental de 1968 frente al Manchester United. Cabe destacar que aquel equipo contó con figuras como Carlos Bilardo, reconocido ídolo de Milei, y Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián Verón, actual presidente del club platense.

Recientemente, el Tribunal de Disciplina de la AFA impuso sanciones que incluyen la suspensión por seis meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol para Juan Sebastián Verón y otros jugadores del club. Sin embargo, desde la AFA aclararon que esta sanción no será de cumplimiento inmediato, y existe la posibilidad de una amnistía antes del inicio del próximo torneo, aunque esta excepción no aplicaría para Verón.

La tensión entre el gobierno y la AFA se mantiene en aumento, y la ausencia de Milei en un evento tan relevante para el fútbol argentino como el sorteo del Mundial 2026 refleja un distanciamiento cada vez más marcado entre ambas partes.