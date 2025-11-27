La empresa Plot Center, reconocida en el rubro gráfico local, anunció la apertura de una convocatoria laboral para cubrir el puesto de Encargado de Presupuestos, una posición estratégica dentro del proceso productivo y de atención al cliente. La búsqueda está dirigida a personas con experiencia en la industria y con habilidades específicas para gestionar proyectos simultáneos en un entorno dinámico.

Según detalla la compañía, uno de los requisitos centrales es contar con experiencia previa en la industria gráfica, dado que el rol requiere conocimiento sobre diversos tipos de soportes de impresión, materiales y procesos técnicos. Además, se solicita buen manejo de herramientas informáticas, así como una marcada capacidad de organización, orientación al detalle y enfoque en resultados.

El perfil buscado también debe demostrar habilidades para trabajar en equipo, gestionar varios proyectos a la vez y responder con eficiencia ante solicitudes internas y externas. Plot Center subraya la importancia de incorporar a una persona con iniciativa, atención precisa a cada tarea y capacidad para desempeñarse en un ambiente laboral dinámico y de producción constante.

En cuanto a las responsabilidades del puesto, el Encargado de Presupuestos tendrá a su cargo la elaboración de presupuestos detallados, adaptados a las necesidades de cada cliente y proyecto. También deberá generar y gestionar órdenes de trabajo, colaborar con las distintas áreas para asegurar el cumplimiento de plazos, y garantizar la calidad del trabajo final. Además, será responsable de ofrecer una respuesta oportuna y eficiente frente a pedidos internos o consultas de clientes.

El rol incluye, asimismo, el trabajo conjunto con la gerencia para definir presupuestos y asegurar que cada proyecto cumpla con los estándares técnicos y comerciales de la empresa.

Para quienes deseen postularse, Plot Center habilitó un formulario en su sitio web oficial. Las personas interesadas pueden ingresar a plotcenter.com.ar y completar su postulación a través de la sección correspondiente.