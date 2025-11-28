Cada vez más argentinos recurren a Shein para adquirir indumentaria, calzado y productos para el hogar a precios competitivos, pero uno de los principales desafíos al comprar desde el exterior sigue siendo el tiempo de envío. Frente a esto, consumidores y especialistas resaltan un método concreto para reducir considerablemente la demora: optar por el envío exprés, una alternativa que, aunque tiene un costo adicional, acelera de manera significativa la entrega final.

Este mecanismo se volvió especialmente relevante este año, cuando miles de usuarios buscan completar sus compras navideñas con anticipación. Según el nuevo esquema logístico implementado por la firma, que opera con un centro de distribución en Brasil, los paquetes que utilizan envío exprés pueden llegar en un plazo mucho menor al estándar, siempre que el pedido se despache correctamente desde origen.

Para comprar desde Argentina, el proceso se mantiene sin cambios: ingresar al sitio o la app oficial, registrarse, elegir los productos y abonar con tarjeta. La diferencia clave aparece al momento de elegir la modalidad de envío, donde seleccionar la opción exprés permite que el pedido sea procesado con prioridad y trasladado por rutas logísticas más rápidas. En fechas con alto volumen de ventas (como promociones especiales o eventos globales) la empresa también refuerza su infraestructura, lo que agiliza la salida de los paquetes.

Otro factor que mejoró los plazos de entrega es la implementación del sistema DDP (Delivery Duty Paid), que permite que Shein se haga cargo de los impuestos y trámites aduaneros. Gracias a este cambio, los envíos llegan directamente al domicilio del comprador, sin necesidad de realizar gestiones adicionales ni retirar la compra en una sucursal.

Aun así, los especialistas recomiendan verificar que la dirección esté completa, elegir productos con disponibilidad inmediata y revisar el número de seguimiento para monitorear el movimiento del paquete. También advierten que algunos artículos pueden demorar en salir del depósito dependiendo del stock en origen.

Con estas herramientas, los compradores argentinos cuentan hoy con mejores posibilidades de recibir sus pedidos de Shein en plazos más cortos. Para quienes buscan comprar regalos para Navidad 2025 sin contratiempos, la clave será optar por el envío exprés, revisar la información de entrega y aprovechar las mejoras recientes en la logística internacional de la plataforma.