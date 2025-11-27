Bitcoin supera los US$90.000 y depende del impulso de sus inversores para seguir subiendo

El mercado de criptomonedas goza de una tendencia alcista, que logra revertir las pérdidas de las últimas semanas. Bitcoin, que acumula un retroceso del 29% desde su máximo histórico, anota mayoría de ganancias de 5%, y se ubica en US$91.528.

Por otra parte, Ethereum (ETH) sigue esta tendencia y aumenta 1,5% hasta u$s3.021. Asimismo, las altcoins operan al alza, lideradas por Solana (Sol), con 2,9% y Lido Staked Ether (STETH), con 2,5%.

Publicidad

El valor actual de BTC representa su nivel más alto en más de una semana de pérdidas. En esa línea, se mantiene sólido sobre el soporte de US$89.800 y desafía la resistencia en US$91.521, según datos de BeInCrypto.

En este contexto, los ánimos del mercado jugarán un rol fundamental en la volatilidad del precio de BTC durante estas semanas. El enfrentamiento clave ocurre en las resistencias; si los compradores logran superar los US$91.521, podría seguir un impulso hacia US$95.000 y luego hacia el hito de los u$s100.000; por otra parte, una pérdida de fuerza alcista podría llevar a descensos hasta los soportes de US$86.822 o incluso US$85.204.