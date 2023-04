Militantes peronistas cortaron el tramo de Las Heras entre Ignacio de la Roza y avenida Libertador esperando al gobernador Sergio Uñac en la apertura de la sesión legislativa. Por esta interrupción el tránsito se vio demorado y los colectivos de la Red Tulum debió desviarse.

A partir de las 8 de la mañana se podía ver desfilar a los miembros de diferentes agrupaciones políticas con banderas y bombos buscando su lugar para mostrar apoyo a uno de los candidatos a Gobernador de San Juan en las próximas elecciones de mayo.

Entre las agrupaciones que acompañaron estuvieron la “Agrupación Virgen de Fátima”, sectores de la Uocra, Movimiento de Unidad Popular Caucete, CGT y Uthgra. Además de carteles con “Uñac 2023” haciendo alusión a la candidatura del actual gobernador.

Cuando llegó los militantes se acercaron a Sergio Uñac y lo recibieron entre bombos y cánticos retrasando el inicio de la sesión. Si bien el conglomerado se centró entre calle Laprida y avenida Libertador, el desvío, que generó demoras y algunas cogestiones, inició en Ignacio de la Roza.

¿Por qué no actuó Fiscalía en este corte?

Por los cortes que realizaron los docentes autoconvocados, el día jueves 23 de marzo, Eduardo Quattropani dijo en conferencia de prensa: “Hemos instruido a la Policía de la provincia para que, de acá en más la actitud, como ya se ha implementado en otras oportunidades, inmediatamente producido un corte e impedimento de circulación y tránsito de manera permanente y sistemática se comunique al Ministerio Público Fiscal para que se haga cesar los efectos del delito. Es decir, vamos a impedir el corte permanente en las arterias de la provincia”.

“La Fuerza, deberá otorgar la información de los cortes permanentes, individualización de las personas con fotografías, videos e imágenes captadas a través de las cámaras del Cisem. Que cuando haya que despejar una calle, una ruta y liberar el tránsito se haga presente principalmente personal femenino. Que cuando se vaya a desalojar en presencia de fiscales, conste que la Policía está desarmada, sin portar escudos ni bastones, ni ningún elemento contundente. Y que, si alguien resulta herido sea de la Fuerza propia y no de los manifestantes”.

En el caso de este corte, al no ser sistemático, es decir que no está programado por más días ni a la misma hora, no entraría en lo ordenado por Fiscalía.