Morena Rial quedó nuevamente detenida luego de que la Justicia revocara su excarcelación en la causa por robo agravado, ya que no cumplió con las pautas procesales establecidas.

Según informó el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, la mediática no asistió al juzgado durante dos semanas ni presentó la certificación de que estaba cumpliendo con su tratamiento psicológico y psiquiátrico. Además, debía acreditar empleo o medios de subsistencia, requisito que tampoco cumplió.

Publicidad

La causa judicial detalla que Morena está acusada de participar en un robo bajo la modalidad de escruche, que consiste en ingresar a viviendas desocupadas para sustraer objetos de valor. El hecho ocurrió el 18 de enero en una propiedad de Villa Adelina, donde junto a otras personas violentó una ventana y se llevó joyas, dinero y electrodomésticos.

Tras una investigación de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad, se logró determinar la ubicación de la mediática en un hotel de Lavalle y Cerrito, donde fue detenida por primera vez y posteriormente excarcelada. Ahora, la Justicia decidió revocar la libertad condicional.

Publicidad

A través de Instagram, Morena Rial rompió el silencio y publicó un mensaje compartido por su abogado Alejandro Cipolla: “Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”.

Cipolla agregó que el Dr. Pierri, encargado de la defensa de la mediática, ya fue notificado y trabajará para lograr su pronta libertad: “Voy a ir informando las novedades. Saludos”.

