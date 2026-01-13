Un insólito caso de fuga carcelaria se viralizó en Estados Unidos cuando Toby Dorr, una mujer vinculada a un programa de entrenamiento de perros en la prisión de Lansing (Kansas), logró sacar a su pareja, el interno John Manard, de 28 años, escondido en una jaula para perros dentro de su camioneta.

El romance entre Dorr y Manard comenzó dentro del programa de rehabilitación con animales, donde él se destacaba como adiestrador, y con el tiempo evolucionó a una relación sentimental, según reconstruyen los hechos.

Publicidad

Después de meses de vínculo clandestino, la pareja ideó un plan de fuga: Manard adelgazó más de 10 kilos para poder meterse en una jaula de perro colocada en la camioneta de Dorr. El 12 de febrero de 2005, ella atravesó los controles de seguridad con el escondite improvisado y logró sacarlo del penal sin ser detectada.

Una vez en libertad, los fugitivos se dirigieron a Tennessee, donde pasaron 12 días escondidos en una cabaña, hasta que Manard insistió en salir a un centro comercial. Al ser reconocido en el shopping, la policía inició una persecución de aproximadamente 60 millas que culminó con el choque de su vehículo contra un árbol y la captura de la pareja.

Publicidad

Tras su detención, Dorr fue condenada a 27 meses de prisión por ayudar en la fuga, y Manard recibió una extensión de 10 años más a su condena original. En 2024, el exrecluso falleció mientras cumplía prisión.

El caso, que combina elementos de romance, audacia y un plan inimaginable, se ha convertido en una historia recordada en medios y redes sociales por la forma inusual de la escapada.