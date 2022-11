El sueño mundialista ya comenzó con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, que terminó 2 a 0 para los latinoamericanos. Este lunes, los primeros partidos del Mundial Qatar 2022 continúan con una triple fecha que comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 16 horas. Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán y Estados Unidos vs. Gales, los tres encuentros que protagonizarán la segunda jornada del torneo más importante del fútbol mundial.

Ya se jugó el primer partido del mundial, que culminó con la primera derrota de un anfitrión en la historia de los mundiales. Este lunes comienza el segundo día mundialista, con tres partidos de los Grupos A y B.

El segundo y último partido del Grupo A lo protagonizarán Senegal y Países Bajos, a las 13 horas en el Estadio Al Thumama. Por otra parte, el Grupo B debutará con Inglaterra vs. Irán, a las 10 horas en el Estadio Internacional Khalifa. Finalmente, el encuentro entre Estados Unidos y Gales se jugará en el Estadio Ahmad Bin Ali, a las 16 horas de Argentina.

Mientras que el cierre del Grupo A será televisado por la Televisión Pública y DirecTV Sports, los otros dos lo serán por TyC Sports y DirecTV Sports.