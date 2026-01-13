Sociedad > Es el cuarto caso
Murió una niña de 10 años por hantavirus en Buenos Aires
POR REDACCIÓN
Una niña de 10 años falleció por hantavirus en el paraje rural Chas, del partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, generando conmoción en la comunidad y reactivando la alerta sanitaria regional.
El Gobierno Municipal confirmó la causa del deceso e informó la activación de protocolos epidemiológicos para contener el foco. “Con profundo dolor acompañamos a la familia de Mía Rodríguez ante esta irreparable pérdida”, expresaron las autoridades locales.
El diagnóstico fue confirmado a través de la articulación con autoridades provinciales y los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Para controlar el brote, el municipio desplegó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización, junto con vigilancia activa y seguimiento de los contactos cercanos a la niña, como parte de un bloqueo sanitario para prevenir nuevos contagios.
El hantavirus es una enfermedad viral transmitida por roedores silvestres, principalmente por contacto con orina, saliva o heces, o por inhalación de partículas virales en ambientes contaminados. Las tareas rurales y la limpieza de recintos cerrados en áreas rurales aumentan el riesgo de infección.
Este caso se suma a otras muertes recientes en la provincia: un hombre de 33 años en Mar del Plata, un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles y un hombre de 59 años en Chacabuco. Entre noviembre y enero se concentra la mayoría de los casos, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, con una letalidad cercana al 30%, más alta que en temporadas previas.
Las autoridades recomiendan medidas de prevención como: evitar contacto con roedores y sus nidos, sellar posibles ingresos a viviendas, ventilar ambientes cerrados antes de la limpieza, usar barbijo N95 en zonas de riesgo y limpiar superficies con solución de cloro. Además, mantener el hogar ordenado, cortar el pasto y ubicar depósitos de leña o huertas a distancia de las viviendas.
Actualmente, no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico, por lo que la prevención y el saneamiento ambiental son las principales herramientas para reducir el riesgo de contagio.