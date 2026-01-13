Una niña de 10 años falleció por hantavirus en el paraje rural Chas, del partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, generando conmoción en la comunidad y reactivando la alerta sanitaria regional.

El Gobierno Municipal confirmó la causa del deceso e informó la activación de protocolos epidemiológicos para contener el foco. “Con profundo dolor acompañamos a la familia de Mía Rodríguez ante esta irreparable pérdida”, expresaron las autoridades locales.

El diagnóstico fue confirmado a través de la articulación con autoridades provinciales y los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Para controlar el brote, el municipio desplegó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización, junto con vigilancia activa y seguimiento de los contactos cercanos a la niña, como parte de un bloqueo sanitario para prevenir nuevos contagios.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida por roedores silvestres, principalmente por contacto con orina, saliva o heces, o por inhalación de partículas virales en ambientes contaminados. Las tareas rurales y la limpieza de recintos cerrados en áreas rurales aumentan el riesgo de infección.

Este caso se suma a otras muertes recientes en la provincia: un hombre de 33 años en Mar del Plata, un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles y un hombre de 59 años en Chacabuco. Entre noviembre y enero se concentra la mayoría de los casos, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, con una letalidad cercana al 30%, más alta que en temporadas previas.

Las autoridades recomiendan medidas de prevención como: evitar contacto con roedores y sus nidos, sellar posibles ingresos a viviendas, ventilar ambientes cerrados antes de la limpieza, usar barbijo N95 en zonas de riesgo y limpiar superficies con solución de cloro. Además, mantener el hogar ordenado, cortar el pasto y ubicar depósitos de leña o huertas a distancia de las viviendas.

Actualmente, no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico, por lo que la prevención y el saneamiento ambiental son las principales herramientas para reducir el riesgo de contagio.