Elon Musk salió al cruce de una noticia difundida por la agencia Reuters que aseguraba que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado durante la Administración de Donald Trump, había sido desmantelado antes de que finalizara su mandato en julio de 2026.

Según ese informe, la entidad, que estaría bajo la operación de Musk, habría perdido su autonomía y estructura interna, y se anticipaba que sus funciones serían absorbidas por otras agencias federales. Sin embargo, Musk calificó la información como falsa y expresó en redes sociales que “Reuters miente sin descanso”.

Por su parte, la cuenta oficial del DOGE en X también rechazó las afirmaciones y aseguró que el organismo continúa funcionando con normalidad. En un mensaje, señalaron: “Como de costumbre, estas son noticias falsas de Reuters. El presidente Trump recibió el mandato del pueblo estadounidense de modernizar el gobierno federal y reducir el despilfarro, el fraude y el abuso. La semana pasada, DOGE rescindió 78 contratos despilfarradores y ahorró a los contribuyentes 335 millones de dólares. Volveremos en unos días con nuestra actualización habitual de los viernes”.

Este comunicado destacó además que, durante sus primeros nueve meses, el DOGE promovió más de 120.000 despidos federales, desarticuló la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y suspendió numerosos programas públicos. Estas acciones forman parte de sus esfuerzos para reducir el tamaño del Estado, eliminar burocracia y generar ahorros sustanciales para los contribuyentes.

No obstante, el funcionamiento del DOGE ha sido objeto de controversias, enfrentando demandas por supuesta opacidad y por permitir que sus empleados accedan a información sensible.

Este episodio se da en un contexto donde Starlink, otra empresa vinculada a Musk, está tomando medidas drásticas ante alertas de estafas, y el propio empresario anticipa una transformación en el trabajo con la llegada de la inteligencia artificial.