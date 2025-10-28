Llega una de las fechas más esperadas por los fanáticos del helado. La Noche de las Heladerías vuelve este jueves 13 de noviembre desde las 19 horas, con promociones, sorpresas y la mejor selección de sabores artesanales en cientos de locales adheridos en todo el país. El evento, organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), se convirtió en una tradición que celebra la identidad gastronómica argentina y promueve el consumo del auténtico helado artesanal.

Durante esa jornada, las heladerías ofrecerán distintas promociones, como 2x1 en copas, regalos, degustaciones gratuitas y descuentos especiales. Cada edición convoca a miles de personas que disfrutan de una experiencia única, donde la creatividad de los maestros heladeros se combina con la calidez de los emprendimientos familiares.

Más que una cita para los golosos, esta iniciativa busca resaltar la diferencia entre el helado artesanal (elaborado con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales) y las versiones industriales. Además, apunta a visibilizar el trabajo de los pequeños productores, quienes con esfuerzo, innovación y pasión mantienen viva una tradición muy argentina.

AFADHYA difundirá en los próximos días la lista completa de heladerías participantes y las promociones disponibles en cada región, a través de su sitio web y redes sociales oficiales.

La Semana del Auténtico Helado Artesanal se extenderá del 10 al 16 de noviembre, con actividades, sorteos y campañas de difusión que buscan poner en valor un producto que forma parte de la historia y la cultura gastronómica del país.