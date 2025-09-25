Novedades sobre la salud de Antonio Barijho: el mensaje de su hijo en redes

Una situación de emergencia irrumpió en la previa del partido de la Reserva de Boca Juniors. Antonio "Chipi" Barijho, exjugador y actual entrenador de la Séptima División, se descompensó en el predio de Ezeiza con un "fuerte dolor en el pecho" y debió ser trasladado de urgencia a un centro médico. El incidente generó un gran susto entre los presentes y demoró el inicio del encuentro de los juveniles, ya que se debía esperar el regreso de la ambulancia.

Tras el momento de incertidumbre, el hijo del exgoleador, Jona Barijho, usó sus redes sociales para llevar tranquilidad. A través de un posteo en Instagram, acompañado de una foto familiar, escribió: "Muchísimas gracias a todos por los mensajes. A todos los que se preocuparon por mi papá, gracias a Dios salió todo bien. ¡Hay Chipi para rato!". Sus palabras trajeron alivio al mundo Boca, que se había conmocionado con la noticia.

Publicidad

Detalles de un susto que pudo ser grave

Según lo informado por el periodista Diego Monroig en ESPN, la descompensación ocurrió minutos antes del inicio del partido de Reserva, mientras Barijho se encontraba reunido con el presidente del club, Juan Román Riquelme, y otros técnicos de las inferiores. La rápida acción de los profesionales médicos fue clave para estabilizarlo y trasladarlo de inmediato. El periodista Leandro Aguilera de TyC Sports agregó que al "Chipi" le practicaron una angioplastia para colocarle un stent y que actualmente se encuentra internado en una clínica de Monte Grande.

Con 48 años, Antonio Barijho se desempeña como técnico de la Séptima División de Boca desde 2019, una función en la que ha demostrado su compromiso con la formación de jóvenes talentos. En una entrevista con Infobae el año pasado, el exdelantero había expresado que su mayor logro como formador es ver a los chicos llegar a la Primera División, un objetivo que considera más importante que los campeonatos en sí mismos. También, en una nota con el Canal de Boca, contó cómo utiliza su historia de vida para motivar a sus jugadores: "A los chicos que viven en la villa, les digo que todo se puede lograr con esfuerzo y sacrificio... Yo dormí muchos años en el piso, no tenía para comer ni para dormir ni para vestirme. Lloré, sufrí mucho".

Publicidad

La noticia de su descompensación se viralizó rápidamente, en parte, porque el inicio del partido de Reserva tuvo que ser postergado hasta que la ambulancia regresara al predio, evidenciando la seriedad de la situación. Aunque no se emitió un comunicado oficial del club, la preocupación se extendió por todo el universo xeneize, donde Barijho es una figura muy querida por su exitoso paso como futbolista, en el que ganó siete títulos, incluyendo las Copas Libertadores de 2000 y 2001.