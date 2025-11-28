Un insólito accidente sorprendió a vecinos de barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, cuando un automovilista volcó su vehículo luego de distraerse intentando espantar una avispa que había ingresado al habitáculo. El hecho ocurrió este viernes por la mañana, pasadas las 6, en la intersección de Esquiú y General Paz.

Vuelco en Córdoba. (Policía)

El conductor, a bordo de un Fiat Palio, relató que todo comenzó cuando el insecto se posó en el parabrisas interno. En un intento por alejarla, perdió de vista el camino por unos segundos, lo que fue suficiente para embestir de ángulo a un Peugeot 208 que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

“Se me metió una avispa al auto. Tenía una avispa en el parabrisas que la quise sacar, me distraje y cuando vi tenía el auto. Venía con cinturón, por eso estoy sin lastimaduras”, explicó el hombre en diálogo con radio Mitre, aún sorprendido por la secuencia.

El impacto provocó el despiste y posterior vuelco del Palio, que quedó de costado sobre la calzada. A pesar de lo aparatosa que resultó la escena, el conductor no sufrió heridas de consideración y fue asistido en el lugar por personal de emergencias.

Fuentes policiales informaron que el daño sobre el Peugeot estacionado fue menor, mientras que el Fiat Palio sufrió importantes roturas por el impacto y el vuelco. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante algunos minutos, hasta que el vehículo pudo ser removido.

El episodio, tan llamativo como fortuito, volvió a poner en agenda la importancia de mantener la atención al volante y el uso del cinturón de seguridad, que en este caso evitó consecuencias más graves.