El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este miércoles en el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento, realizado en Bariloche, donde disertó ante más de 300 referentes de entidades de crédito, organismos multilaterales, bancos y autoridades públicas de toda Iberoamérica.

En un panel compartido con los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; Jujuy, Carlos Sadir; La Pampa, Sergio Ziliotto; Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Sáenz; y la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Leonor Madera, Orrego destacó la necesidad de superar divisiones y trabajar de manera conjunta para construir un proyecto de país.

Publicidad

“El gran desafío es trabajar juntos, dejar atrás las peleas estériles y construir un país en el que valga la pena vivir, invertir y sentirnos parte de un mismo proyecto”, sostuvo el mandatario sanjuanino.

Durante su exposición, Orrego resaltó la experiencia de la Agencia Garantía San Juan, que funciona desde 2018 y ya benefició a más de 600 empresas y emprendedores, movilizando unos $12.500 millones. Además, recordó que en 2024 se destinaron $40.000 millones en líneas de financiamiento locales, con tasas por debajo del Balac, lo que permitió sostener la actividad económica y brindar asistencia a pymes, micro y pequeñas empresas.

Finalmente, el gobernador remarcó que es necesario avanzar con hechos concretos que fortalezcan la economía y consoliden un ecosistema de colaboración que sostenga a las pymes en toda la cadena de valor.