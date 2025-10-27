Orrego se lavó la cara tras las Legislativas 2025 y dejó un palito para Andino y Gramajo

Después de los resultados electorales que dejaron al oficialismo provincial en segundo lugar, el gobernador Marcelo Orrego se mostró sereno y reflexivo. En diálogo con la prensa, tras entregar 135 casas en 9 de Julio, agradeció el acompañamiento de los sanjuaninos y aseguró que su espacio político seguirá defendiendo los intereses de la provincia “más allá de cualquier alineación partidaria”.

“Estoy muy orgulloso del equipo que tengo, de los candidatos que pusieron lo mejor de sí. Creo que ha sido una elección de corte nacional, y eso se vio en todo el país”, sostuvo el mandatario, aludiendo al contexto general en el que Por San Juan no logró imponerse.

Orrego se mostró autocrítico pero con tono de continuidad. “A mí no me define una elección ni un tropezón. Me definen las actitudes, lo que hago después”, expresó, recordando su trayectoria política marcada por derrotas y victorias: “En 2007 perdí, en 2011 gané, en 2019 volví a perder y en 2023 me tocó ganar. Así es la vida”.

El gobernador destacó que sigue inaugurando obras, como viviendas y centros de salud, y que “lo más lindo es sentirse cómodo donde uno está, sin tener que cambiar la cara ni sentirse incómodo”. La frase fue leída como un mensaje directo a los ex intendentes Cristian Andino y Fabián Gramajo, que conformaron el frente Fuerza San Juan. Este pasó primero por una cruenta interna para llegar a la lista definitiva.

Sin mencionarlos directamente, Orrego marcó diferencias: “Yo me siento cómodo con mis candidatos, sabiendo que van a defender los intereses de San Juan sobre cualquier interés partidario”. La frase pareció apuntar a quienes —dentro del peronismo local— se mostraron más cercanos al presidente Javier Milei y a su armado político.

Además, subrayó que su espacio mantendrá representación nacional: “Conservamos una banca en Diputados, que es muy importante porque nos permite seguir defendiendo la bandera de San Juan”.

Consultado por la relación con el presidente, Orrego aseguró que está dispuesto al diálogo. “Un presidente con un gobernador se tiene que llevar bien, porque tienen muchos temas que resolver. El mejor socio de un presidente son los gobernadores, porque tenemos la misma responsabilidad ante la gente”, afirmó.

En ese sentido, lamentó la caída de fondos nacionales y aseguró que la provincia debió suplirlos: “Yo administro el 60% de lo que administraban las gestiones anteriores, y así y todo estamos inaugurando casas, hospitales, caminos, centros de desarrollo infantil y de salud”.

Con el resultado electoral asumido, Orrego anticipó que buscará “la ingeniería necesaria” para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y continuar con la gestión. “Mi compromiso sigue siendo con los sanjuaninos. No nos define un resultado, nos define el trabajo que hacemos cada día”, cerró.