La polémica por los caños del Acueducto Gran Tulum durante la gestión pasada de gobierno, bajo mandato de Sergio Uñac en ese momento, escaló nuevamente este martes. En el marco de la denuncia penal que presentase el abogado y dirigente político, Marcelo Arancibia, el gobernador Marcelo Orrego fue consultado por el tema y ratificó que la Provincia acompañará todas las investigaciones necesarias. El tema ya había sido puesto bajo la lupa meses atrás, cuando en mayo el bloque oficialista de la Cámara de Diputados presentó pedidos de informes sobre esta obra y otras. “Se van a hacer todas las investigaciones que se tengan que hacer porque en San Juan no ocultamos nada”, afirmó.

El pronunciamiento se produjo tras la denuncia penal que presentó el abogado Marcelo Arancibia ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, donde pidió investigar presuntas maniobras irregulares en la compra de caños para el acueducto. Esa presentación se sumó al camino institucional que ya se había iniciado en la Legislatura Provincial. Entre los requerimientos que aún esperan respuesta, el que mayor impacto generó fue precisamente el vinculado al Acueducto Gran Tulum, una obra estratégica para garantizar el abastecimiento de agua potable.

“Nosotros tenemos una toma que se hizo en el gobierno anterior de 200 millones de dólares y 50 millones están relacionados al Acueducto Tulum”, señaló, al explicar el volumen de recursos comprometidos y la necesidad de revisar cada etapa del proceso.

La causa ahora radicada en Delitos Especiales busca determinar si existieron irregularidades en la compra de los caños, luego de que un fallo en un litigio entre privados mencionara inconsistencias en los materiales adquiridos. Según Arancibia, la provincia habría asumido pagos significativos sin que la obra esté concluida, lo que podría representar un daño patrimonial que él calculó entre 50 y 100 millones de dólares.

Frente a este escenario, el gobernador remarcó que su administración actuará con total apertura. “La Justicia actúa por sí sola, pero por supuesto soy parte de un esquema donde definitivamente lo que uno tiene que esclarecer siempre es estar al lado de la verdad y punto”, declaró.

Los pedidos de informes legislativos, que todavía no fueron respondidos, buscan conocer detalles sobre licitaciones, compras, certificaciones y controles de calidad. A eso se sumará el trabajo judicial solicitado por Arancibia, que incluirá pericias técnicas, la citación de funcionarios de distintas gestiones y el análisis contable del crédito otorgado por el Estado de Kuwait.

El Acueducto Gran Tulum, diseñado para beneficiar a más de un millón de habitantes, sigue siendo una obra inconclusa a pesar de los fondos comprometidos. Esa combinación de pagos efectuados, materiales en duda y falta de avance físico se convirtió en el núcleo del conflicto que hoy atraviesa ámbitos técnicos, políticos y judiciales.

Mientras la Justicia avanza en los primeros pasos, la palabra del gobernador Orrego reafirmó la línea que ya había marcado el oficialismo en la Legislatura: revisar, auditar y transparentar. “La gente tiene que conocer inexorablemente todo lo que sucede”, sostuvo Orrego, al insistir en que cada instancia institucional deberá cumplir su rol para aclarar un caso que promete seguir en el centro de la agenda provincial.

Qué se sabe

Según había explicado en su momento el vicegobernador Fabián Martín, la investigación preliminar revela que se instalaron aproximadamente 10 kilómetros de caños que, en realidad, no son aptos para un acueducto de esta magnitud. La razón radica en que estos caños están diseñados para transportar líquidos por declive, es decir, por gravedad, y no soportan la presión de bombeo necesaria para el funcionamiento del sistema. Como resultado, estos caños tuvieron que ser desenterrados y descartados, generando una pérdida económica significativa.