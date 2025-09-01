Otro argentino en el Atlético de Madrid: Nico González es “Colchonero”

El Club Atlético de Madrid da un golpe sobre la mesa en el cierre del mercado de pases con una incorporación de peso: el talentoso extremo argentino Nico González. La Juventus ha hecho oficial la cesión del jugador hasta el final de la temporada, una operación que responde a la urgencia de fortalecer las bandas tras un comienzo de liga por debajo de las expectativas, con apenas dos puntos obtenidos en las primeras tres jornadas. El acuerdo incluye una opción de compra por 32 millones de euros, una cifra que podría volverse obligatoria si se cumplen ciertas condiciones deportivas estipuladas en el contrato, según comunicó la Vecchia Signora.

Nico González, de 27 años, llega a la capital española con el aval de su pasaporte italiano, lo que le permite no ocupar plaza de extracomunitario. Convocado por Lionel Scaloni para el actual parón de selecciones, el jugador se trasladó a Madrid para realizar el reconocimiento médico y unirse a sus nuevos compañeros tras su compromiso con la Albiceleste. Su llegada se da en una operación similar a la que lo llevó a la Juventus hace un año, cuando fue cedido por la Fiorentina antes de que los bianconeros ejecutaran su compra por una cifra cercana a los 26 millones de euros. Si el Atlético decide quedarse con él, la Juve obtendría una ganancia considerable.

La versatilidad de Nico González es una de sus principales virtudes. Aunque su posición natural es la de extremo, ha demostrado su capacidad para jugar tanto por la derecha, donde competirá directamente con Giuliano Simeone, como por la izquierda, una zona donde Thiago Almada tiende a moverse hacia el centro. Con un historial goleador destacado, especialmente durante su etapa en la Fiorentina, donde anotó 38 goles en tres temporadas, su incorporación le suma al Atlético un perfil ofensivo con capacidad para desbordar y asistir, además de la posibilidad de jugar como carrilero.

Nico González, nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

La llegada de Nico González marca la octava incorporación del Atlético en este mercado, sumándose a un grupo de jóvenes promesas como Álex Baena, Thiago Almada, David Hancko, Marc Pubill, Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori. Este movimiento forma parte de una clara estrategia del club para rejuvenecer su plantel, aunque también ha significado la salida de ocho jugadores, entre ellos figuras como Rodrigo de Paul y Ángel Correa. Jugadores como Carlos Martín y Javi Galán permanecen a la espera de una definición sobre su futuro antes del cierre de la ventana de transferencias.

Con la mira puesta en superar el mal inicio de temporada, el Atlético de Madrid enfrenta un calendario exigente a la vuelta del parón. Recibirá en casa al Villarreal y luego visitará al Liverpool, dos duelos clave para revertir la actual situación. La incorporación de Nico González se presenta como una pieza fundamental para aportar soluciones en el ataque y ayudar al equipo a encontrar el rumbo en un momento de crisis, con la esperanza de que su desequilibrio y olfato goleador se traduzcan en victorias.