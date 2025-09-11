Provinciales > Protesta
Paro docente universitario: la UNSJ se suma al reclamo nacional del viernes
POR REDACCIÓN
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó que este viernes 12 se sumará al paro de 24 horas convocado por la Federación de Universidades Nacionales (FEDUN). Desde la federación que nuclea a los gremios docentes universitarios señalaron que el veto presidencial profundizó el conflicto entre el Gobierno y las instituciones de educación superior, que ya venían reclamando por mejores condiciones salariales y presupuestarias.
La jornada de protesta no se limitará a la suspensión de actividades. El Frente Sindical Universitario, junto con agrupaciones estudiantiles, impulsa la tercera Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el mismo día en que el Congreso debatirá si insiste con la sanción de la ley vetada por el Ejecutivo.
El objetivo de esta movilización es presionar a los legisladores para que aprueben de manera definitiva la norma, garantizando así los recursos necesarios para el funcionamiento pleno de las universidades nacionales.
Con esta medida, la UNSJ y otras instituciones del país buscan remarcar que la estabilidad presupuestaria es clave para sostener la calidad académica, la investigación científica y los programas de extensión que impactan en la comunidad.
La Unidad Rural N° 3 Los Médanos y la Brigada de Investigación de División Rural del Departamento San Martín llevaron a cabo allanamientos positivos que permitieron la recuperación de ocho rollos de alambre liso tras un robo en la Finca Montilla, vinculando a un hombre al hecho y detectando una infracción por tenencia de aves autóctonas.
Fijaron fecha para el juicio contra los tres policías de Angaco que golpearon brutalmente a un albañil
El lunes 15 de septiembre de 2025 marcará el inicio del juicio contra tres efectivos policiales de la Comisaría 20ª de Angaco, acusados de apremios ilegales tras la brutal golpiza a un albañil de 45 años en abril de 2024, quien había estacionado su auto para no conducir bajo los efectos del alcohol.