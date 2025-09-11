La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó que este viernes 12 se sumará al paro de 24 horas convocado por la Federación de Universidades Nacionales (FEDUN). Desde la federación que nuclea a los gremios docentes universitarios señalaron que el veto presidencial profundizó el conflicto entre el Gobierno y las instituciones de educación superior, que ya venían reclamando por mejores condiciones salariales y presupuestarias.

La jornada de protesta no se limitará a la suspensión de actividades. El Frente Sindical Universitario, junto con agrupaciones estudiantiles, impulsa la tercera Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el mismo día en que el Congreso debatirá si insiste con la sanción de la ley vetada por el Ejecutivo.

El objetivo de esta movilización es presionar a los legisladores para que aprueben de manera definitiva la norma, garantizando así los recursos necesarios para el funcionamiento pleno de las universidades nacionales.

Con esta medida, la UNSJ y otras instituciones del país buscan remarcar que la estabilidad presupuestaria es clave para sostener la calidad académica, la investigación científica y los programas de extensión que impactan en la comunidad.