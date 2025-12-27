El Parque Nacional Iguazú, ubicado en la provincia de Misiones y declarado Patrimonio Mundial Natural, alcanzó un récord de más de 1,5 millones de visitantes durante el año 2025, según datos oficiales del organismo turístico provincial y la administración del parque. La cifra supera largamente la afluencia registrada en años previos y confirma la fuerte recuperación del turismo tras los efectos de la pandemia y el crecimiento de la conectividad aérea.

La mayoría de los visitantes provino de mercados nacionales, aunque también se observó un notable aumento de turistas extranjeros, especialmente desde países limítrofes y regiones de Sudamérica. Esta tendencia consolidó a Iguazú como uno de los destinos naturales más elegidos de Argentina durante la temporada 2025.

El récord de visitantes se alcanzó en un contexto donde sectores clave del turismo —alojamientos, operadores, guías y servicios complementarios— reportaron una fuerte ocupación y actividad económica, lo que impactó positivamente en la economía regional y generó empleo en múltiples segmentos vinculados al sector.

Autoridades del parque y del sector turístico destacaron que la cifra refleja no solo el atractivo de las cataratas del Iguazú, sino también las mejoras en infraestructura, promoción y conectividad, con mayor frecuencia de vuelos y paquetes turísticos que facilitaron el acceso de visitantes de distintas provincias del país y del exterior.

Entre los meses de mayor afluencia, se destacó el verano austral, con picos de concurrencia en los meses de diciembre y enero, así como los feriados largos y fines de semana prolongados. La administración del parque informó que se trabaja de manera coordinada con municipios y prestadores locales para garantizar una experiencia segura y de calidad para los turistas.

Este incremento y récord de visitantes en 2025 ubica al Parque Nacional Iguazú como uno de los destinos líderes del turismo argentino, reafirmando su papel protagónico en la oferta turística nacional y potenciando las expectativas para la temporada 2026.