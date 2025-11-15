Marcelo Tinelli no atraviesa su mejor momento personal. En medio de este clima de tensión, el conductor y empresario recurrió a sus redes sociales para compartir un escrito donde reveló cómo se reorganizarán sus días laborales y personales.

El mensaje de Tinelli llegó luego de una jornada particularmente compleja, marcada por grabaciones atípicas para el reality Los Tinelli. Tras una cancelación previa, las grabaciones se retomaron a las 4 de la mañana. Este horario inusual se debió a un pedido específico para trabajar en el Puente de la Mujer, en Puerto Madero, ya que la Ciudad de Buenos Aires cedió el espacio solo en un horario que no interviniera con los vecinos.

Sin embargo, en el set de filmación ocurrió un incidente inesperado que añadió más misterio. Aparentemente, Marcelo llegó al lugar y, al ver que estaba presente el equipo de LAM, prefirió retirarse. La producción se vio obligada a buscar a un doble para poder realizar una escena de él corriendo por el puente.

Mientras crecen las expectativas sobre su futuro, el conductor se sinceró en redes sociales, adelantando: “Volviendo al ruedo”. Su mensaje también se enfocó en el aspecto familiar: “Gracias por este apoyo permanente en este momento tan difícil a nivel familiar, y por el amor que nos dan y que nos llega de todos lados, a toda mi familia y a mí. Es emocionante”.

La mención a los "momentos difíciles" resuena con una grave amenaza que afecta directamente a su hija, Juana Tinelli. La periodista Laura Ubfal reveló en LAM las novedades sobre la causa: Juanita no ha proporcionado su teléfono y fue citada dos veces a la fiscalía sin presentarse. No obstante, la causa está abierta y debe continuar. Según Ubfal, el único testigo posible es Marcelo, quien está citado para la semana próxima, confirmando que asistirá y que se siente "muy feliz por su hija".