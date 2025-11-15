En medio de una nueva etapa personal y profesional, la China Suárez decidió revelar la conversación más delicada que enfrentó recientemente: comunicar a sus exparejas y padres de sus hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, que se mudaría a Turquía junto a los niños. Este cambio, que coincidió con un proyecto laboral importante, implicó un reordenamiento familiar y la necesidad de alcanzar un "duro acuerdo". La actriz detalló las reacciones, decisiones familiares y los acuerdos que surgieron de esta tensa reunión.

Según relató Suárez en el programa Otro Día Perdido, la conversación no fue sencilla, ya que involucraba cambios profundos en la dinámica familiar ensamblada. "No fue fácil", admitió la actriz, explicando que tanto Cabré como Vicuña debieron procesar la noticia con cautela.

Para suavizar el impacto del traslado, la China optó por plantearlo como algo transitorio. "Les decía que era algo transitorio", contó, buscando asegurarles que no se trataba de una ruptura definitiva con su vida en Argentina. La actriz argumentó ante sus exparejas: "Me está pasando esto y mis hijos siempre vivieron conmigo".

Suárez enfatizó que la flexibilidad ya era parte de su rutina debido a sus carreras como actores. Remarcó que fueron "muy relajados con los acuerdos porque ellos también son actores". Para ejemplificar la modalidad itinerante de vida, recordó traslados previos, como cuando tuvo una película en España por tres meses y se llevó a los niños. Además, destacó que la institución educativa de sus hijos siempre fue "muy abierto con los viajes", lo que facilitó la organización.

La flexibilidad, sin embargo, fue mutua. La China Suárez aseguró: "Yo fui flexible con los trabajos de mis exparejas", aceptando cambios de rutina cuando ellos tenían compromisos laborales ineludibles. Desde su perspectiva, la mudanza a Turquía no solo era una oportunidad laboral, sino también un enriquecimiento para los niños, quienes "están aprendiendo turco".

El proceso para Rufina, su hija mayor, fue particularmente claro. La actriz reveló que Rufina "tomó ella la decisión y le dijo a Nico que quería estar conmigo y probar, pero que volvía". Con los hijos más pequeños, que comparte con Benjamín Vicuña, el camino tuvo matices, reconociendo que es "más complicado, porque justamente son más chicos, pero vamos y venimos". A pesar de los desafíos, la actriz sostuvo que la dinámica se acomoda continuamente para que todos los vínculos se mantengan presentes y cuidados.