Matías Martin tiene nueva novia, pero hay dudas sobre el inicio del romance

Martin está nuevamente en pareja y, al mismo tiempo, envuelto en un "rumor amoroso". La encargada de exponer la situación fue Yanina Latorre, quien contó que el periodista está de novio con Paloma Cavanna, pero admitió que a ella "no le dan las fechas".

La controversia se centra en la proximidad de los romances. Latorre, quien reveló la identidad de la nueva pareja, aseguró que Martin y Cavanna están juntos "hace cinco meses". El misterio radica en que en agosto se supo que Martin había cortado con su pareja anterior, Victoria Da Masi, hacía solo "unos meses".

A raíz de este ajuste temporal, la panelista lanzó una fuerte hipótesis: "Para mí que la dejó por WhatsApp a la otra porque había conocido a esta". Matías Martin había estado con Da Masi por nueve meses.

Pese a las especulaciones sobre la transición, la nueva pareja ya es un hecho confirmado. El notero del programa SQP abordó a Martin sobre el rumor, y él simplemente respondió: "Estás bien dateado".

Sobre Paloma Cavanna, se sabe que es vestuarista, trabaja en el Canal de la Ciudad y es descrita como "muy bella". Latorre la ubicó como "muy de su palo…peroncha, digamos. Muy hippie". Cavanna está separada, tiene un hijo, y es hermana del productor Joaquín Cavanna. Además, tiene 41 años y se conocieron por un grupo en común.

Este nuevo capítulo romántico se produce luego de la turbulenta separación de Victoria Da Masi. El distanciamiento generó polémica, ya que Da Masi lo hizo público en el programa de Romina Manguel, una periodista con quien Martin mantiene un enfrentamiento. Ante la situación generada por el distanciamiento, Martin se vio obligado a hablar y "disparó para todos lados".