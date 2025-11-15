El ex futbolista Maxi López se encuentra viviendo un gran momento profesional, al punto de haber cancelado su regreso a Suiza para priorizar su participación como una de las figuras de MasterChef Celebrity. Aunque se muestra más activo en sus redes, e incluso mantiene idas y vueltas graciosas con Wanda Nara que conquistan al público, López siempre prefirió mantener una "postura cautelosa" frente a los temas mediáticos.

Sin embargo, en las últimas horas, un "descuido tecnológico" o quizás una intención deliberada, dejó a López expuesto y dejó claro lo que piensa sobre la actriz China Suárez.

El secreto fue descubierto por Pochi de Gossipeame, quien compartió en su Instagram el "filoso ‘me gusta’" que el ex de Wanda Nara le dio a una cuenta de humor. El posteo en cuestión planteaba una obra dramática de tres actos que apuntaba directamente al historial romántico de Suárez.

El chiste, que culminaba preguntando "¿Cómo se llama la obra? China Zorrilla", enumeraba actos que son conocidos en la farándula argentina:

"Primer acto: la China le roba el marido a Eugenia Tobal".

"Segundo acto: la china le roba el marido a Pampita".

"Tercer acto: la China le roba el marido a Wanda Nara".

La panelista de "Puro Show" notó los likes de Maxi López, sugiriendo que "Al final terminan todos farandulización y mediáticos".

De esta manera, por primera vez, el ex futbolista aludió a su postura en el tema, dando a entender que su respaldo lo tiene claramente Wanda Nara, la madre de sus hijos.

Este episodio se suma a la exposición mediática de López, quien recientemente fue mencionado por Yanina Latorre en el programa SQP. Latorre deslizó la posibilidad de cocinar junto a él en MasterChef, bromeando con que iría porque "Maxi no tiene familia". El "me gusta" a la polémica publicación sobre La China Suárez solo ha servido para mantener a Maxi López y a la farándula argentina en el centro de atención.