Un ciclista de 75 años resultó gravemente herido este sábado tras ser embestido por un colectivo de la línea 243 en la intersección de Lemos y Margarita, en el departamento Rawson. La víctima, identificada como Marcos Jorge Bustos, permanece internada en el Hospital Rawson, adonde fue trasladada de urgencia.

Según testigos que se encontraban en la zona al momento del siniestro, el hombre quedó tendido en la calzada e inmovilizado mientras los vecinos intentaban asistirlo y llamaban a los servicios de emergencia. Las imágenes registradas por transeúntes mostraron la preocupación inicial ante el estado del ciclista.

De acuerdo con las primeras informaciones, Bustos continúa bajo observación médica y se aguardan precisiones sobre su evolución clínica. Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito, quienes realizaron las primeras pericias para intentar determinar cómo se produjo el choque. Los investigadores buscan establecer si alguno de los vehículos involucrados no respetó la prioridad de paso o si existieron maniobras riesgosas previas al impacto.

El colectivo pertenece a la línea 243 de la Red Tulum, cuyo recorrido incluye la zona donde ocurrió el siniestro. Las autoridades mantuvieron cortado parcialmente el tránsito para facilitar las tareas de investigación.