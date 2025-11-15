En medio del intenso ruido mediático que generaron las entrevistas de la China Suárez, a las que Mauro Icardi decidió acompañarla de manera llamativa, especialmente en el living de Mario Pergolini, el clima entre los protagonistas volvió a encenderse. Las apariciones públicas del futbolista junto a la actriz reactivaron las tensiones y reabrieron el juego de gestos, mensajes y "palitos virtuales" entre los involucrados.

Como estratega en este ecosistema mediático donde nada se publica al azar, Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de responder desde sus redes sociales. Sus acciones se convirtieron en un gesto estratégico y calculado.

A pocas horas de que circularan las imágenes de Icardi y Suárez juntos en pleno tour mediático, la conductora y empresaria compartió una primera fotografía íntima tomada dentro de un ascensor. En esta imagen, se ve a Wanda abrazada a su actual pareja, Martín Migueles, mientras ambos se dan un beso. Esta postal, acompañada por un emoji de corazón, fue interpretada como el primer gesto de contestación al protagonismo que estaban teniendo su exmarido y la China.

Sin embargo, Wanda decidió ir un paso más allá. Minutos después, compartió otra foto aún más llamativa: una imagen frente al espejo. En esta foto, posa con su novio, Martín Migueles, y también junto a Maxi López, su primer exmarido y padre de sus hijos. La escena muestra a los tres sonriendo, relajados y bien predispuestos, algo que no pasó desapercibido.

La presencia de López completó el mensaje, enviando una señal fuerte en términos simbólicos. La postal combina armonía familiar con ostentación de estabilidad, reforzando la idea de que, mientras Icardi vuelve a vincularse públicamente con la China, ella muestra una versión acompañada, contenida y en paz con su historia afectiva.

Un detalle crucial en esta segunda foto fue el accesorio que llevaba: un bolso Hermès Birkin naranja. Este detalle resaltó inmediatamente, ya que la China Suárez manifestó su entusiasmo por los bolsos de marcas de lujo. Aunque Wanda no expresó nada de manera explícita, la elección de mostrar ese accesorio en ese preciso momento fue leída como una clara referencia irónica.