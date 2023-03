Las mujeres de San Juan volvieron a marchar para conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer, un nuevo 8M. La concentración se hizo en la Plaza 25 de Mayo y de ahí se movilizaron hacia la Legislatura Provincial. Hubo reclamos por la implementación de la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo, la Educación Sexual Integran y la revalorización de la mujer en el sostenimiento de la vida, no solo referido al trabajo doméstico, sino en todas las tareas de cuidado. El momento más conmovedor fue el encuentro entre la lucha docente y la feminista a la altura del Centro Cívico que estuvo plagado de aplausos y emoción.

Miles de mujeres se acercaron con sus pancartas y banderas para marchar en este día, fecha que se ha convertido en una jornada de visibilización de los reclamos y consignas de todas las mujeres. “Merezco vivir sin miedo”, “El parto humanizado no es moda o capricho”, “Somos el corazón de las que ya no están”, “Las niñas no se tocan” y “Hoy no están todas nuestras voces porque desde la tumba no se puede gritar”, son algunas de las frases que tenían escritos en los afiches.

Las mujeres sostenían afiches con consignas feministas. Foto: DIARIO HUARPE.

De esta manera, la columna avanzó por avenida Ignacio de la Roza, dobló por avenida Alem, tomaron por avenida Libertador y desde allí se dirigieron hacia la Cámara de Diputados donde realizaron un acto. “Sin esta lucha, que es praxis y reflexión, no hubiéramos podido conquistar derechos. Ahora continuaremos luchando para que las leyes se cumplan”, expresó Dolores Córdoba, integrante del movimiento Ni Una Menos, a DIARIO HUARPE.

Las mujeres marcharon por sus derechos. Foto:DIARIO HUARPE-

Hubo mucha alusión a las violencia de género que sufren diariamente las mujeres en su cotidianidad, como por ejemplo la violencia económica cuando dependen de un hombre o perciben un salario menor a sus pares masculinos, la violencia callejera cuando sufren acoso en la vía pública, la violencia simbólica cuando exponen a la mujer como objeto en medios de comunicación y también hubo referencias el desconocimiento a las tareas del hogar que llevan a cabo todos los día, el cual no está remunerado.

“El paro internacional de mujeres y disidencias tiene como finalidad visibilizar todo lo que nosotros aportamos al sostenimiento de la vida. Esto está vinculado a todo el trabajo invisibilizado que, no solo es el trabajo doméstico, sino también el trabajo de cuidado en toda su acepción como el que hacen las mujeres en sus barrios, el trabajo de sostener comedores, merenderos, las infancias, entre otros”, continuó expresando la también docente universitaria.

Hubo momentos de euforia en la marcha. Foto: DIARIO HUARPE.

En este sentido, revalorizó las tareas de las mujeres socorristas por el aborto, a quienes acompañan a otras en situación de violencia de género y todas aquellas que ayudan cuando el Estado está ausente. “Rescatamos las leyes y logros conseguidos, aunque seguimos apuntalando y trabajando diariamente, para que esas normativas sean gozadas por la mayoría de las personas”, comentó Córdoba.

“Estamos trabajando para vivir en el mundo que queremos”, declaró la activista. Agregó que piden una reforma de la Justicia debido a que, según afirmaron, "actualmente el Poder Judicial revictimiza a las víctimas que sufrieron algún tipo de violencia de género".

Por su parte, la militante del Partido Obrero, Virginia Sutherland, dijo que “hay un montón de leyes, pero no se cumplen”. Esto lo expresó especialmente en referencia a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de Educación Sexual Integral. “Los derechos están en papeles, pero nos queda una lucha para concretarlos”, señaló la militante.

Hizo énfasis en la necesidad de garantizar el acceso a la salud a las personas más humildes y quienes tienen un trabajo precarizado.

El encuentro entre la lucha feminista y docente fue emocionante. Foto: DIARIO HUARPE.

“Docente luchando también está enseñando”

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando el movimiento feminista se encontró con la lucha docente en el Centro Cívico. Inmediatamente, las columnas de mujeres que marchaban por las calles sanjuaninas saludaron a las educadores que respondieron con un contundente aplauso y cánticos.

“Docente luchando también está enseñando”, gritaban desde la columna de mujeres y enseguida las docentes se acercaron con sus banderas, donde figuraba el pedido por un salario digno. La emoción estalló rápidamente y un montón de militantes lloraban al presenciar esta hermandad en las manifestaciones.

En este sentido, esta identificación en las causas no es algo que ocurrió casualmente, sino que se encuentra vinculado a la alta tasa de participación de mujeres en la actividad educativa. “Hoy tenemos esa particularidad de que las docentes sanjuaninas están en una lucha sostenida por un salario justo y sabemos que el 80% son mujeres. Es un trabajo altamente feminizado”, indicó Dolores Córdoba.

Por eso, la activista expresó que la docencia es una labor con un salario postergado y también con malas condiciones de trabajo por estar justamente feminizado. Es decir, este sector exhibe claramente la desigualdad de género existente en la sociedad.