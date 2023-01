¿Por qué no fue? Kaká y los motivos por los que se ausentó en el funeral de Pelé

Tras el fallecimiento de Pelé, las fuertes críticas hacia Kaká siguen hasta el día de hoy por no haber asistido al funeral. El mismo fue el día 2 de enero, en el estadio del Santos, y culminó luego de 24 horas con una caravana que acompañó a Edson Arantes do Nascimento hasta su funeral. Debido a la indignación que varios demostraron por el proceder del exfutbolista, el mismo no tardó en mostrarse arrepentido.

El exmediocampista de 40 años publicó en su cuenta de Instagram una carta que decía: "Una persona a la que tengo una enorme admiración y de quien recibí el mayor premio individual de mi carrera (Balón de Oro). Esa noche dije que sólo él podía hacer ese momento el mejor de mi vida. Como brasileño y amante del fútbol, mi respeto y admiración seguirá siempre y lamento mucho no haber ido a Santos".

Luego, Kaká escribió: "He tenido la oportunidad de honrar al Rey en vida varias veces, entre ellas una conversación entre nosotros, amablemente promovida por su hijo. Fue otro momento especial, entre otros, que atesoraré en mi corazón. Le propuse al presidente de la FIFA poner el nombre de Pelé a uno de los premios otorgados por la FIFA en su gala anual y espero que suceda".

"Mi solidaridad y respeto a su familia son eternos, al igual que su historia, homenajes y reconocimiento se hacen de diversas maneras. El deber continúa, y seguiré trabajando por el desarrollo del fútbol brasileño, apoyando a las próximas generaciones. Después de todo, además del reconocimiento, el legado del Rey pasa a la posteridad", cerró Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido por su apodo.

Otra polémica de Kaká

Por otro lado, Kaká aprovechó el momento para aclarar sobre una declaración que despertó críticas en su país. Cabe resaltar que la misma se produjo durante una transmisión de BeinSport, cadena para la que se desempeña, en la que expuso: "Es extraño decir esto, pero mucha gente en Brasil no apoya a Brasil. Sé que es extraño, pero a veces sucede. Los brasileños a veces no reconocemos nuestros talentos. Si ven a Ronaldo caminando por aquí, piensan ‘wow’, porque él es algo diferente. En Brasil, es solo otro gordo caminando por la calle".

Ante eso, Kaká resumió: "Durante la Copa del Mundo, una declaración mía se hizo dentro de un contexto, pero desafortunadamente se extendió como una crítica a toda la gente. Esa nunca fue mi intención. No pudo ser, sobre todo porque el pueblo brasileño siempre me ha tratado con tanto amor. Solo me refería a la gente que, en ese momento, estaban arremetiendo contra un ídolo de la selección nacional. Cometí un error de la forma grosera que cité a un amigo, pero ya me disculpé, seguimos adelante juntos".