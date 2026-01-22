Se viene el Festival de Destrezas Criollas y Folklore 2026 de Rawson y la organización difundió una serie de informaciones clave sobre el ingreso al predio. Se trata del valor de las entradas y las condiciones generales, con el objetivo de garantizar una jornada segura y ordenada para todos los asistentes.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, en conferencia de prensa, brindó precisiones para llevar claridad a los asistentes. “Pueden ingresar con conservadoras, con reposeras, con sillas, como se ha visto muchas veces. No pueden realizar un asado y tampoco se puede ingresar con material de vidrio y tratar de evitarlo porque no se va a permitir todo material que sea de plástico y un material que no sea contundente. Pero bueno, reposeras y heladeras y conservadoras se pueden ingresar plenamente y sin ninguna condición”, expresó el jefe comunal.

En cuanto a las entradas, el funcionario destacó que las anticipadas tendrán un valor de $6.000 y podrán adquirirse mediante código QR a través de Lito Asistente Virtual, mientras que en boletería costarán $10.000. Además, se informó que los menores de 12 años ingresan de manera gratuita. En esa línea, Munisaga expuso sobre el sector de estacionamiento. "El valor es $3.000 pesos para autos y $2.000 pesos para motos. Tienen que presentar por supuesto el CUN, el certificado, y pueden gestionarlo también de manera anticipada y el vecino del Medano de Oro acredita su condición de residente de la zona con su DNI", detalló.

Finalmente, la organización remarcó la importancia de respetar las normas establecidas para disfrutar de una jornada familiar, segura y sin inconvenientes.

Qué está permitido y qué no llevar al predio

Sí se puede ingresar con sillas, banquetas, reposeras, equipo de mate y conservadoras.

En cambio, no estará permitido el ingreso con parrillas, comida, bebidas en envases de vidrio ni mascotas. Desde la organización remarcaron que se realizarán controles en los accesos para hacer cumplir estas disposiciones.

Cómo comprar las entradas

Los tickets pueden adquirirse mediante códigos QR a través de Lito, el Asistente Virtual de WhatsApp, comunicándose al 2645702020, con un máximo de 10 entradas por persona.

El valor de la entrada anticipada es de $6.000, mientras que el precio en boletería, durante los días del evento, será de $10.000. Las personas con discapacidad, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y los menores de 12 años ingresan sin cargo. También tendrán acceso gratuito los residentes de Médano de Oro, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cerrillo Barboza, presentando DNI con domicilio en esas localidades. En tanto, jubilados y mayores de 70 años contarán con un 50% de descuento. El estacionamiento tendrá un costo de $3.000 por auto y $2.000 por moto.

Escenario mayor

Viernes 6 de febrero

Confluencia

Ernesto Villavicencio

Los Luceros de Jáchal

Jere Ahumada

Palo Santo

Aire Mansero

Sábado 7 de febrero

Acto de Apertura

Diego Villegas

Jaime Muñoz

La Nota

Grupo Renovados

Tres Para Cuyo

El Yeyo

Domingo 8 de febrero

Celina Fernández

Viajeros

Los Labriegos

Caile

Omega

Paquito Ocaño

Escenario Sunset Gaucho

El Folk está de Moda

Joy Wine Restobar

Escenario alternativo

Viernes 6 de febrero

Solange Pintos

Trío Los Barrios

Raíces

Los Luceros de Jáchal

Grillo Malbrán

Jere Ahumada

Kumbiazepan

Sábado 7 de febrero

Hermanos Montaña

Arrieros Huaqueños

Bandoleros

ADN Folk Fusión

Sin Documentos

Tres Para Cuyo

Un Par de Copas

Chehué

Jaime Muñoz

Domingo 8 de febrero