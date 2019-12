Schiavi dejará de conducir de la división Reserva de Boca

Rolando Schiavi dejará de conducir a la división Reserva de Boca Juniors, por decisión de Juan Román Riquelme, que asumirá este jueves -además- como uno de los vicepresidentes de la institución xeneize, tras ganar las elecciones el pasado domingo 8.



Allegados a la entidad de la Ribera confiaron a Télam que “en las últimas horas se dio la reunión” entre Schiavi y Raúl Cascini, otro ex jugador de la institución, que colaborará con la nueva dirigencia.



El entrenador de Lincoln estaba en el cargo desde febrero 2015 y el vínculo se le vencía el próximo martes 31. El citado Cascini, por decisión de Riquelme -responsable del fútbol- le comunicó al ex zaguero central que deberá abandonar la institución.



Sebastián Battaglia, otro ex integrante del período 'dorado' de Boca entre 2000 y 2003, asoma como candidato a reemplazar al 'Flaco' Schiavi.



También se les comunicó a los demás técnicos de divisiones inferiores que no seguirán en el club. De este modo dejarán sus respectivos cargos Héctor Bracamonte (cuarta), Sergio Saturno (quinta), Gustavo Pinto (sexta), Leonardo Testone (séptima), Víctor Marchesini (octava) y Luis Lúquez (novena).



En tanto no quedó definida aún la situación del Coordinador general de inferiores, Oscar Regenhardt, quien llegó en febrero pasado de la mano del actual gerente deportivo, Nicolás Burdisso, y posee contrato por una temporada más.