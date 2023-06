Se retiró la mejor de todas: Amanda Nunes le dice adiós a las MMA

El pasado sábado 10 de junio, Amanda Nunes colgó los guantes y se despidió de las MMA. La flamante doble campeona de UFC dejó vacantes sus títulos y decidió abrirse paso a una nueva vida. Tras derrotar en cinco rounds a Irene Aldana en la estelar del UFC 289, retuvo su corona y dejó un triste anuncio para los amantes de las Artes Marciales Mixtas. Luego del combate, entregó estremecedoras palabras.

"No, voy a tener mi cinturón en casa conmigo. Ese va a ser el falso. Va a ser falso para siempre. Quienquiera que obtenga el cinturón ahora, va a ser como, fingiendo tenerlo. Así que me voy. Estoy bien. Hice todo, todo está cuidado en mi vida. Gracias a UFC, realmente me cuidaron y siempre me cuidarán. Así que voy a estar por aquí", fue lo que comenzó diciendo Nunes.

Luego, Amanda dijo: "Si no hago nada, seguiré subiendo y bajando solo para estar cerca, porque amo mucho este deporte e hice todo lo posible para ser el mejor. Y lo demostré esta noche. Me retiré con mis dos cinturones. Honestamente, quiero estar allí solo para mirar. Para mí, en este momento realmente no me importa. Los vencí a todos, así que no queda nada. Si alguien obtiene este cinturón ahora, es solo para tenerlo, porque hice todo en esta división".

Burla de Amanda Nunes para Julianna Peña

"Esta división se ha ido. Todos ellos. Le gané a todas las chicas, a las mejores chicas, así que ahora solo quiero ver desde afuera lo que va a pasar. Voy a estar allí, seguro. Oh, Dios mío, ¿qué puedo decir sobre esa chica? Se supone que ella debe estar aquí. Se supone que debo vencerla esta noche otra vez. Ella es la que se lastimó en el entrenamiento, rómpete las costillas, ¿qué voy a hacer?", expuso la extraordinaria peleadora brasileña.

Para cerrar, Amanda Nunes aportó: "Si fuera Julianna Peña contra la que me cruzaron esta noche, no me retiro. Porque quiero pelear contra alguien con quien nunca peleé antes para retirarme. Esta noche, no habría sido la noche. Hubiera vencido a Julianna y luego peleado con Aldana o lo que sea y luego me hubiera retirado. No me parece. Creo que Aldana puede vencerla. Siento que Peña tuvo suerte en esa pelea contra mí. Ella sabe que no estaba lista, pero lo demostré en la segunda pelea y no creo que vaya a ser campeona. Ella no está lista. Ella no está lista para ser una campeona".