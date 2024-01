Sean Strickland amenaza con "apuñalar" a Dricus Du Plessis antes de la pelea

Sean Strickland está marcando el tono para la semana previa a UFC 297. Después de un periodo tenso antes del primer PPV del 2024, el campeón de Peso Mediano de la UFC emitió una amenaza directa a Dricus du Plessis en su podcast "The Man Dance" el lunes, advirtiendo al retador sudafricano mientras se acerca el esperado enfrentamiento en Toronto.

Al principio Strickland advirtió: "¿Recuerdas cuando ataqué a Dricus? De hecho, le envié un mensaje y le dije: 'Amigo, escucha, Dricus, vamos a intentar asesinarnos el uno al otro, pero si vuelves a mencionar esa mierda, te joderé'. Intentaré apuñalarte en conferencia de prensa o el pesaje, se lo acabo de decir a Dricus. Él estaba bien al respecto. Pero repito, no te estoy diciendo que no quiera pelear contigo, Dricus".

Publicidad

"No digo que no seas un buen luchador. Sólo digo que esa es una línea que, cuando se cruza, trasciende la lucha. Por ejemplo, si voy a Canadá y mencionas eso, ¿adivinen qué? Voy a ir a la cárcel, me van a deportar y pasamos ocho semanas entrenando sin ningún maldito motivo. Si tuviera un arma en esa pelea de UFC, si tuviera un arma, hermano, había una posibilidad, hermano", comunicó Sean.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Duras palabras de Sean Strickland

Además, el campeón señaló: "Había una posibilidad. Nuevamente, no quiero desperdiciar mi vida por algo tonto, y es por eso que siempre digo: 'Hola chicos, seamos amables el uno con el otro'. Aquí está la cuestión: sabía lo que iba a pasar, sabía que íbamos a separarnos. Entonces pensé, lo mejor que podía hacer era joder de 12 a 6 codos en la parte posterior de la cabeza, si quería hacer el mayor daño. Y esto es jodido, hermano, esto es realmente jodido... si miras el video, justo al final, fui a morderlo".

"Si bajas el video, me verás agarrarle la cabeza y fui a sacarle un pedazo. Y estoy casi seguro de que tengo un poco de pelo en los dientes, lo recuerdo. Pero recuerdo la razón por la que no me comprometí por completo, mientras lo hacía, pensé: 'Sean, no hay vuelta atrás de esto, en el momento en que le quitas un pedazo'", sentenció Sean Strickland. Cabe recordar que, también en diálogo con The MMA Hour, Du Plessis había indicado: "Estaré listo para cualquier cosa que intente conmigo".