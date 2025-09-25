Economía > Desde octubre
Según Anses, las jubilaciones, pensiones y AUH suben 1,88%
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional oficializó este jueves un aumento del 1,88% para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la ANSES, con vigencia a partir de octubre de 2025, conforme a la fórmula de movilidad implementada por el DNU 274/24, que sigue la evolución de la inflación.
Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $320.277,17 a $326.298,38, mientras que la jubilación máxima alcanzará los $2.195.679,22. El alza también se aplicará a otros beneficios como la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM), que quedará en $261.038,70; las Pensiones No Contributivas (PNC), en $228.453,71; y la Prestación Básica Universal (PBU), que subirá a $149.266,62.
Las asignaciones familiares también se actualizarán: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) pasarán a $117.251,55. La asignación por hijo del sistema SUAF, para el primer escalón de ingresos, quedará en $58.631. El bono de refuerzo para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, que permanece congelado desde 2024 en $70.000 mensuales, se confirmará en los días previos al inicio del cronograma de pagos.
El cronograma de pagos de ANSES para octubre será escalonado según la terminación del DNI: los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo cobrarán del 8 al 21 de octubre; quienes superen ese piso, del 22 al 28 de octubre; y los titulares de Pensiones No Contributivas, del 8 al 15 de octubre. Las AUH y asignaciones familiares se pagarán del 8 al 22 de octubre, mientras que la AUE se abonará entre el 9 y el 23 del mismo mes.
El ajuste se calcula tomando como referencia el último índice de precios al consumidor (IPC) disponible, que para agosto registró una inflación de 1,9% según el INDEC, garantizando así que los haberes mantengan parte de su poder adquisitivo frente a la evolución de los precios.
