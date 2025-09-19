Provinciales > Este viernes
Seis departamentos de San Juan bajo alerta por viento Zonda
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por viento Zonda que regirá para la tarde de este viernes en seis departamentos de la provincia de San Juan, que serían las precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento. También están incluidos Ullum y Zonda.
El fenómeno se caracterizará por la presencia de viento Zonda con velocidades estimadas que oscilarán entre 30 y 50 km/h. Sin embargo, se advierte que las ráfagas podrán ser considerablemente más intensas, ya que tienen el potencial de alcanzar los 70 km/h.
El SMN detalló los efectos que puede provocar este fenómeno meteorológico en las áreas bajo alerta. Entre ellos, se incluye la reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura, y condiciones de humedad relativa muy bajas.
