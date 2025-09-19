Publicidad
Publicidad

Provinciales > Este viernes

Seis departamentos de San Juan bajo alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afecta a seis departamentos de San Juan durante la tarde de este viernes.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por viento Zonda que regirá para la tarde de este viernes en seis departamentos de la provincia de San Juan, que serían las precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento. También están incluidos Ullum y Zonda.

El fenómeno se caracterizará por la presencia de viento Zonda con velocidades estimadas que oscilarán entre 30 y 50 km/h. Sin embargo, se advierte que las ráfagas podrán ser considerablemente más intensas, ya que tienen el potencial de alcanzar los 70 km/h.

Publicidad

El SMN detalló los efectos que puede provocar este fenómeno meteorológico en las áreas bajo alerta. Entre ellos, se incluye la reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura, y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS