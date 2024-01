Sin pelos en la lengua: a días de la pelea, la amenaza de Dricus Du Plesis a Sean Strickland

Dricus du Plessis no muestra ningún signo de arrepentimiento por su participación en la creciente tensión con Sean Strickland. En el evento principal de UFC 297 de este sábado, el sudafricano se enfrentará al campeón por el título de Peso Mediano. A pesar de un inicio tranquilo en sus interacciones, las cosas tomaron un giro dramático en el último mes, desencadenado por una conferencia de prensa en diciembre que se transformó en un conflicto completo durante su encuentro junto a la jaula en UFC 296. En diálogo con The MMA Hour, no titubeó.

Al comienzo, Du Plessis sostuvo: "No me arrepiento de nada. Dije lo que dije. Escuche, si lo está repartiendo, lo obtendrá. No voy a seguir insistiendo en ello, pero mantengo lo que dije. No bromeé al respecto. Lo que pasó fue un hecho. Declaré un hecho. Bromeó al respecto en entrevistas anteriores. No bromeé al respecto, expuse los hechos. Obviamente, tuvo un efecto enorme en él. No voy a insistir en eso porque no es necesario".

"Obtuve los resultados que quería. No necesito insistir en nada. Obviamente es terrible que le haya pasado, pero así fue. No proyectes en los demás lo que no quieres que te pase a ti. Esa es la forma en que está. Me faltó el respeto, le faltó el respeto a mi entrenador y no lo dejaré pasar. Así que toma eso y ahora estamos en una página limpia. Empezamos de nuevo. Es estrictamente un negocio. Nada es personal", señaló Dricus.

Du Plessis está preparado para todo

Además, el sudafricano indicó: "No tengo ninguna animosidad hacia él. Dije lo que dije, pasó lo que pasó, no hay animosidad, al menos por mi parte. Estoy aquí para hacer mis negocios. Estoy aquí para ganar una pelea. Tenía mucho que decir sobre Khalil Rountree, y dijo lo débil que es Khalil para llorar. Él hizo exactamente lo mismo, sólo que en un escenario más grande. Sin hablar de la esposa de alguien. Supongo que debido a que ahora tiene a alguien en su vida, eso se convirtió en algo".

"Es un personaje divertido. De hecho, lo disfruto bastante. La hipocresía es lo que me hizo: esa era el único área donde la gente podía perder el respeto por Sean Strickland, porque él siempre es él mismo sin pedir disculpas. Pero tan pronto como tomó su propia medicina, tan pronto como estuvo en el lado receptor por primera vez, cuando me subí al micrófono, lo vimos dar marcha atrás y tratar de tocar por simpatía. Quería simpatía", cerró Dricus Du Plessis.