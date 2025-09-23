El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), informó que ya se encuentra disponible el padrón definitivo para el segundo sorteo público de viviendas 2025, previsto para el 25 de septiembre en la sala de sorteos de la Caja de Acción Social.

En esta edición, 28.414 familias se inscribieron para participar. Los postulantes pueden corroborar su inscripción accediendo a la web oficial del IPV, haciendo click aquí, donde el listado se encuentra discriminado por barrio.

El organismo provincial precisó que se adjudicarán 344 viviendas que no habían sido entregadas en sorteos anteriores, debido al incumplimiento de requisitos, la falta de documentación o por ausencia de inscriptos.

La publicación de los padrones definitivos constituye una instancia clave del cronograma, ya que permite a las familias confirmar su inclusión en el barrio seleccionado al momento de la inscripción, garantizando un proceso abierto y transparente.

Barrios y viviendas disponibles:

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

El sorteo se llevará a cabo el 25 de septiembre, y los postulantes disponen de toda la información necesaria en la página del IPV para seguir cada etapa del proceso.