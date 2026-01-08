El regreso de Maxi López a la Argentina para participar en MasterChef Celebrity ha desatado una fuerte controversia que trasciende la pantalla. Aunque su dupla con Wanda Nara resulta divertida y sus historias atrapan al público, el clima entre los participantes es tenso. Según reveló Majo Martino en el programa SQP, el exfutbolista no cuenta con el apoyo de sus colegas en lo que respecta al juego.

Sobre este conflicto, Martino detalló: “A nivel competencia no se lo bancan. Como amigo lo adoran. ¿Qué pasa? Les molestó que se fuera a Suiza, va y viene, está fresco…viste que dicen que es el ganador”.

La molestia del resto de los concursantes se incrementó al ver que la producción le otorgó reemplazos de gran peso, como Claudia Villafañe y Yanina Latorre, con el fin de cuidar su lugar y evitar que quede eliminado durante sus viajes. Al respecto, la periodista añadió: “Se dieron cuenta todos que al tipo lo quieren mantener en el programa, y a nivel competencia les da bronca”.

Por su parte, Yanina Latorre se sumó a la discusión y explicó el cambio de imagen del deportista: “El tipo es simpatiquísimo. Todos lo odiábamos porque Wanda habló barbaridades del tipo. Siempre hablaba ella, teníamos una campana sola”.

Además del roce profesional, surgió una polémica personal vinculada al nacimiento de su hijo Lando. López confesó que el niño nació el 31 de diciembre por cesárea debido a un pedido que él le hizo al médico para adelantar el parto, ya que debía viajar de regreso. Esta decisión se tomó a pesar de que su pareja, Daniela Christiansson, deseaba un parto natural, lo que generó malestar tanto en sus compañeros como en la audiencia.