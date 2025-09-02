Huarpe Deportivo
Tenista estalla en el US Open: echó a un apostador que lo acosaba en pleno partido
Por Mauro Cannizzo
Hace 1 hora
La épica victoria de Leandro Riedi en el US Open se vio empañada por un tenso momento que lo tuvo como protagonista. Durante su partido ante el argentino Francisco Cerúndolo, en el que logró una remontada histórica de dos sets, el tenista suizo no soportó el constante hostigamiento de un espectador. La frustración escaló hasta que Riedi, visiblemente molesto, se dirigió al juez de silla para pedirle la expulsión del individuo, a quien identificó como un apostador. "¡Cállate! Está apostando. Cada vez que pierdo me escribe", le reclamó.
El encuentro representaba un hito para el joven de 23 años. Tras un año de calvario deportivo, marcado por una grave lesión de rodilla que requirió dos cirugías en 2024, Riedi regresaba a la élite con la esperanza de recuperar el nivel que lo llevó a ser 117° del ranking mundial. Hoy, en el puesto 435°, su victoria ante un cabeza de serie como Cerúndolo era mucho más que un simple triunfo; era un valioso tesoro en su camino de reconstrucción.
En un quiebre del partido del US Open, el suizo ya no pudo más con el acoso del individuo, a quien reconoció de otras ocasiones. Tras su explosión, el juez de silla contactó a sus superiores para que el espectador fuera retirado de las gradas, accediendo al pedido del tenista. La situación puso de manifiesto un problema recurrente en el tenis, donde los jugadores son víctimas de amenazas y acoso a través de las redes sociales, en gran parte vinculadas al mundo de las apuestas.
Momento polémico en el US Open
"Es uno de los apostadores, échalo. Si pierdo, seguro que me escribe diciendo que se muera mi madre", expresó Riedi ante la autoridad arbitral. Estas amenazas, lamentablemente, son una realidad para muchos deportistas, quienes sufren el lado más oscuro de un negocio que mueve millones de dólares y que a menudo tiene a los propios atletas como blanco de la ira de quienes pierden dinero.
Con el incidente resuelto, Riedi pudo mantener la concentración y sellar su pase a la tercera ronda, su mejor actuación en un Grand Slam. Su próximo desafío será enfrentar al polaco Kami Majchrzak, en un torneo que, además de ser su debut en el cuadro principal, ya le ha dado su primera victoria en la élite del tenis. Su estreno en un major había sido en Wimbledon, donde cayó derrotado ante Oliver Tarvet.
