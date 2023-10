¡Todo listo! Volkanovski analiza la revancha con Malhachev antes del UFC 294

Este sábado 21 de octubre, Alexander Volkanovski tendrá la oportunidad de consagrarse champ-champ en UFC. El campeón australiano de la compañía se medirá con Islam Makhachev nuevamente, con el cinturón de los Peso Ligero en juego. Tras una espectacular batalla entre ambos en la primera oportunidad, los dos prometen un gran show en el UFC 294. En diálogo con The MMA Hour, el exrugbier no se guardó nada.

"Todavía hay mucha gente que actúa como si no hubiera nada que perder para mí. Escuchas gente que dice eso, y quiero decir, eso es mentira. Todo el mundo sabe que quiero esta revancha, quiero este cinturón, y si pierdo esta pelea, no tendré una oportunidad por el título en el corto plazo. Seamos realistas. Tampoco tendré una revancha pronto", partió señalando Volkanovski.

Asimismo, Alexander también aprovechó la entrevista para decir: "Lo oyes hablar de subir de peso y, ¿qué pasa si eso no sucede? ¿Qué pasa si esta es mi única oportunidad? A veces es agotador pasar por el campamento. A veces pasas de ocho a 12 semanas criticándote por completo, mental y físicamente. Entonces, para no hacer eso, obviamente, tienes que prepararte, pero estoy en una posición en la que no pierdo la forma física de la noche a la mañana".

Volkanovski va por todo

"Me lleva mucho tiempo perder la forma física. Ahora puedo llevar este tipo de frescura a la pelea. Esa es la palabra que he estado usando en esta pelea, entrando allí, algo emocionado, fresco y... es como si no tuviera que prepararme para lo peor. ¿Puedo hacer cinco rondas? Sí, creo que puedo, pero no voy a sentarme ahí y suicidarme porque no tengo tiempo para prepararme para lo peor. Pero para lo que sí tengo tiempo es para prepararme para lo que creo que va a suceder", agregó el campeón australiano de UFC.

Para sentenciar, Alex Volkanovski sostuvo: "Creo que lo he acabado. Creo que probablemente verás uno de los Volkanovskis más peligrosos que jamás hayas visto, simplemente porque no puedo permitirme el lujo de hacer nada más. Eso se lo dejamos a los jueces. Cualquier cosa de eso. Salgamos y realmente establezcamos una declaración. ¿Ir y noquearlo? Será algo absolutamente alucinante para el mundo verlo".