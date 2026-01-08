Tras separarse de Wanda Nara, Migueles será denunciado en Uruguay

El 08 de enero de 2026, trascendió que el empresario Martín Migueles atraviesa un complejo escenario judicial tras su reciente ruptura con Wanda Nara. Según la información revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi evalúa iniciar acciones legales contra el empresario a raíz de un polémico episodio ocurrido en el aeropuerto de Punta del Este.

El conflicto se originó por una reacción inesperada y violenta de Migueles al ser abordado por el cronista, hecho que quedó registrado y generó una fuerte repercusión.

Etchegoyen confirmó en Radio Mitre que la decisión de acudir a la justicia es inminente. Al respecto, el comunicador señaló: “Me dicen que lo que era una evaluación y una promesa de acción legal se va a concretar porque Gustavo Descalzi demandará a Martín Migueles, el exnovio de Wanda Nara”.

Asimismo, brindó detalles sobre los motivos detrás de la medida: “Ahí estás viendo parte del accionar violento de Migueles y por esto Descalzi lo lleva a la Justicia. El título a esta hora es que el exnovio de Wanda Nara recibirá una denuncia en el exterior y es todo gravísimo”.

Aunque el periodista intentó contactar a Descalzi para obtener su testimonio directo, no recibió respuesta; sin embargo, ratificó la veracidad de la noticia sosteniendo: “Alguien de su entorno me pasa la data y es inobjetable la fuente”.