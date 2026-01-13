El hijo adoptivo de la víctima y su pareja fueron formalmente acusados por el homicidio de Silvia Susana Rodríguez (74), ocurrido en su vivienda del barrio privado Cerro de la Capilla, en Las Heras. La fiscalía los imputó por "homicidio criminis causa", un delito que prevé prisión perpetua.

Los hechos y la detención

El caso salió a la luz el domingo tras una llamada al 911 realizada por una vecina del barrio, quien manifestó su preocupación porque hacía dos días que no podía ver a Rodríguez y recibía respuestas evasivas de su hijo, Juan Manuel Ramírez (35), y su pareja, Noelia Valeria Estrella (37).

Al arribar al lugar, la policía encontró a la pareja a punto de abandonar la vivienda en el automóvil de la víctima y portando algunas de sus pertenencias de valor. Inicialmente, Ramírez afirmó que su madre se encontraba de viaje en Malargüe, pero la versión fue considerada poco creíble.

Al solicitar ingresar a la casa, los efectivos descubrieron el cuerpo sin vida de la mujer, desnudo y envuelto en una sábana. En el interior también se hallaron botellas de bebidas alcohólicas y una sustancia blanquecina que, tras los análisis, se determinó que era bicarbonato de sodio y no cocaína, como se había especulado en un primer momento.

La acusación formal y las versiones cambiantes

Este lunes, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos imputó a ambos detenidos por el delito de "homicidio criminis causa". Esta figura legal, que prevé como pena la prisión perpetua, se aplica cuando se entiende que el homicidio se cometió para posibilitar u ocultar otro delito. En este caso, la fiscalía sostiene que la motivación fue sustraer los bienes de la víctima, dada la circunstancia en que fueron capturados.

Frente al hallazgo del cuerpo, Juan Manuel Ramírez cambió su declaración. Relató que el viernes había realizado una fiesta en la casa, a la que asistieron "amigos que no conocía muy bien". Según su nueva versión, cuando su madre llegó y quiso terminar la reunión, uno de los presentes la habría ahorcado hasta matarla.

Las investigaciones también corrigieron un dato inicial: si bien Ramírez se presentó como hijo adoptivo, se comprobó que en realidad es hijo de una expareja de la víctima, quien lo crio tras el fallecimiento de sus padres biológicos.

Antecedentes del principal acusado

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, Juan Manuel Ramírez tenía antecedentes penales. En 2019 fue condenado a tres años de prisión efectiva por un homicidio ocurrido en 2015. Posteriormente, en 2024, recibió dos condenas por hurtos simples en juicios abreviados. Su último paso por prisión fue en agosto del año pasado, tras ser condenado por una causa de falso testimonio.

La pareja acusada permanece recluida y se espera que en las próximas horas sea trasladada a un complejo penitenciario. La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Ríos, a la espera de resultados cruciales, como los análisis forenses que determinarán con exactitud la causa de la muerte y la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del barrio privado, que podrían aportar datos clave sobre lo ocurrido.