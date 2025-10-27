Triunfo de Cristian Andino en San Juan

En la provincia de San Juan, el espacio Fuerza San Juan, liderado por Andino, se alzó con la victoria en las elecciones legislativas de 2025, según los resultados oficiales del escrutinio. La fuerza política obtuvo un 34,42% de los votos, logrando una diferencia significativa frente a sus competidores más directos. Tal como lo adelantó DIARIO HUARPE, quedó un escenario de tercios.

La agrupación oficialista Por San Juan, representada por Orrego, consiguió el segundo lugar con un 31,05% de los sufragios. El resultado refleja una contienda estrecha entre las dos fuerzas tradicionales de la provincia, aunque con una clara ventaja para el espacio de Andino.

Por su parte, La Libertad Avanza, con Chiconi como referente, alcanzó el 25,99% de los votos, consolidándose como la tercera fuerza política en la provincia. Este desempeño confirma la presencia del espacio libertario en el escenario electoral sanjuanino, aunque a una considerable distancia de los dos espacios principales.