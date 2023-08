El bache que ya ocasionó la caída de varios motociclistas y el daño en los frentes de algunas viviendas producto del ripio suelto, está ubicado en calle Falucho y Las Heras, en Capital. Los vecinos de la zona aseguran que desde el pasado 14 de mayo se realizaron trabajos por un caño roto y desde ese momento esperan una solución a la decena de reclamos presentados que hasta ahora no llegó.

Tania Ollen, una de las vecinas del lugar habló con DIARIO HUARPE y contó que ya lleva un importante número de reclamos ante OSSE, pero que no obtiene respuesta. “Al principio llamaba, pero ahora ya no me responden, no sé si agendaron mi número, pero ya nadie atiende mis llamadas, la única vía de comunicación que tengo es por WhatsApp. Ayer precisamente volví a escribir y me dieron un nuevo número de gestión”, indicó molesta la mujer.

“No sé si es que el reclamo avanzó y por eso el nuevo número o empezamos todo desde cero de nuevo. Cuando lo pregunté, ya no me respondieron más”, aseguró Ollen.

La vecina explicó que desde hace unos tres meses están sin respuesta alguna. “El domingo 14 de mayo vinieron porque había empezado a brotar agua de la calle, solucionaron ese problema, pero dejaron la calle rota. Desde ese momento más de un motociclista tuvo caídas producto del pozo que tratan de esquivar, pero se resbalan con el ripio que pusieron encima para taparlo un poco”, detalló.

El bache mencionado no es el único en cuestión y Ollen contó que en una oportunidad habló con personal de OSSE que se encontraba realizando trabajos a unos metros del lugar y le dijeron que debía seguir esperando porque se encontraban con trabajos atrasados y por eso la demora, afirmó la mujer finalmente.