El dirigente Enrique Lazarte, candidato a intendente de la localidad tucumana de Tafí Viejo, se hizo viral en las redes por un spot de campaña que lanzó con una propuesta para construir baños para que todos los vecinos puedan "cagar en un baño decente".

En el video, que apunta a ser uno de los más recordados de la campaña 2023, se ve al postulante que muestra que en la ciudad hay muchas calles no están asfaltadas y algunos vecinos no tienen baños. "Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar. Pero más de mil familias en Tafí no tienen agua ni baño", aseguró el dirigente tucumano mientras miraba a cámara.

En otro tramo del video Lazarte apuntó contra el actual jefe comunal. "Seguramente el intendente y su señora también tienen un lugar donde ir a cagar y debe ser muy lindo. Pero más de mil familias taficeñas no tienen esa posibilidad", aseguró.

"El intendente no tiene ese problema, pero debió ser parte de la solución en estos últimos 8 años", agregó el candidato que es contador público.

Y sentenció: "Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa 'baños dignos' que consiste en construir los mil sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar a un baño decente".

En las redes sociales no le faltaron las críticas, asegurando que quiso hacer algo innovador y terminó siendo un verdadero papelón, otros, en cambio, se mostraron de acuerdo con la propuesta, ya que opinaron que se busca mejorar la situación sanitaria en la zona.