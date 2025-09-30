Un trágico siniestro vial ocurrido el viernes pasado en Chimbas terminó con la vida de Gustavo Alberto Aciar, un motociclista que fue embestido en la esquina de calles Maradona y Formosa. El conductor del automóvil, identificado como Juan José Navarro, fue señalado como el responsable del choque y detenido en ese mismo momento.

Sin embargo, tras permanecer aprehendido durante casi 72 horas, este lunes Navarro recuperó la libertad por decisión judicial. El caso no quedó cerrado: el juez lo imputó por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo con motor.

La investigación está a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI Delitos Especiales N.º 2. Ambos funcionarios trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar cómo se produjo el accidente y si hubo negligencia del conductor.

De acuerdo con las primeras pericias, el siniestro se produjo cuando Navarro, al mando de un Fiat Siena blanco, avanzó sobre calle Formosa sin detenerse en el cartel de “Pare”. Al ingresar a Maradona, impactó de lleno contra la motocicleta de Aciar, que circulaba en sentido norte-sur.

El violento choque resultó fatal para el motociclista, que perdió la vida en el lugar pese a los intentos de asistencia. Ahora, la Justicia deberá definir las responsabilidades penales y el futuro judicial del automovilista imputado.