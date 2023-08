Este miércoles se resolvió la condena por violencia de género para un hombre que había amenazado y golpeado en reiteradas ocasiones a su mujer, la madre de sus siete hijos. Es por esto que el imputado deberá pasar siete meses en el penal de Chimbas.

El hombre lleva más de 13 años casado con la mujer víctima de violencia y tienen siete hijos en común. El día 31 de enero del año 2022 fue el primer acontecimiento. Mientras la mujer veía una película cargando a su hijo menor de dos años, el hombre ingresó asustándola, a lo que ella reaccionó diciéndole que la había asustado. El hombre sin decir nada le pegó un golpe con el puño en la cara. Las otras hijas al ver la escena, comenzaron a gritarle a su padre que no le pegue a su mamá. En el momento del forcejeo, la mujer intenta sacar al hombre de la casa y en presencia de los niños que ayudaban a su madre, el hombre golpeó también a uno de sus hijos, pero finalmente pudieron echarlo del hogar.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El violento la amenazó con un vidrio de unas botellas rotas y le dijo “mírame, me voy a matar, pero primero te voy a matar a vos, yo me muero, pero vos te vas conmigo”. Esta no fue la única vez, ya que la denunciante afirma que no la dejaba vivir en paz, se subía al techo de su casa, le abría las ventanas en la noche, entre otras cosas.

Luego, el 5 de enero de este año, el imputado se hizo presente nuevamente en la casa de la mujer cuando ella estaba con su madre. Los niños advirtieron la presencia del padre y le fueron a avisar rápidamente a su mamá. Nuevamente, la amenazó diciéndole "maldigo haber tenido hijos con vos, mi mamá me está ayudando para quitarte los niños, sos una puta, andas en la casa, cuando vos querías tenías machos, te voy a partir la cabeza cuando te vea con un hombre, y si no sos mía no sos de nadie, te voy a lastimar a vos y al tipo que esté con vos".

Debido a esto y mientras el imputado estaba discutiendo con la madre de la víctima, ella llamó a la policía, quien se hizo presente minutos después de que el hombre se haya retirado del lugar. De todas formas, la mujer le dijo donde se encontraba su ex y pudieron aprehenderlo. Luego de esto, al hombre se le aplicó una perimetral, tanto hacia su mujer como sus hijos.

Días más tarde, el 12 de enero de este año, a las tres de la mañana, el hombre comenzó a tocar a la mujer con un palo de escoba desde fuera de la ventana. A lo que la mujer se despierta y le pregunta qué hace ahí. El hombre nuevamente la amenaza diciéndole "yo a vos te amo, no vas a estar con nadie, yo ya me enteré con quién estás ahora, ya vas a ver qué le voy a hacer, a él y a vos, si no sos mía no sos de nadie". La denunciante le pidió que se vaya de la casa, pero él se rehusó y le dijo “yo no puedo venir acá a la casa, sacá tu macho de adentro porque vos le faltas el respeto a los niños ahí adentro".

Publicidad

Es por ello, que mediante audiencia, este miércoles, se resolvió condenar al imputado a siete meses de prisión efectiva, bajo el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género; amenazas simples; lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de su hija menor y desobediencia a una orden judicial.