El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó que las colonias de verano comenzarán en aproximadamente seis semanas y que el Gobierno provincial avanza en los preparativos junto a municipios y áreas sociales. En diálogo con HUARPE TV, el funcionario explicó que ya se realizó una primera reunión entre la Dirección de Políticas Alimentarias y referentes de cada departamento para definir los predios donde funcionará el programa.

Platero adelantó que la próxima semana se convocará a todos los intendentes para informar la fecha oficial de inicio y los lineamientos de la temporada. De acuerdo con el cronograma habitual, las colonias se ponen en marcha tras finalizar la primera semana de enero, por lo que prevén mantener el mismo esquema que el del verano pasado.

El ministro indicó que esperan recibir nuevamente a más de 30 mil personas, entre niños, adultos mayores y personas con discapacidad, cifra similar a la temporada anterior. “El año pasado pudimos ampliar los cupos en zonas alejadas, como algunos sectores de 25 de Mayo, pero esta vez nos mantendremos en la misma cantidad”, detalló. También sostuvo que los predios serán prácticamente los mismos, luego de que en 2024 la oferta se elevara de 90 a cerca de 100 espacios disponibles.

En cuanto al financiamiento, Platero explicó que este año la provincia recibió aportes nacionales aunque en una magnitud mucho menor que la del periodo anterior. De todas formas, aseguró que el gobernador dispuso continuar con el programa y garantizar su ejecución en todos los departamentos, más allá del nivel de fondos enviados.

La confirmación del Ministerio llega mientras las áreas técnicas avanzan en la coordinación de transporte, alimentación, personal y actividades recreativas, con el objetivo de poner en marcha nuevamente uno de los programas sociales más masivos del verano sanjuanino.