Franco Colapinto vivió un fin de semana cargado de emociones en su regreso al histórico circuito de Interlagos, en Brasil, donde los fanáticos argentinos volvieron a colmar las tribunas para alentarlo. En ese contexto, Alpine oficializó un secreto a voces: el argentino seguirá como piloto titular de la escudería en 2026, una noticia que terminó de sacudir el paddock de la Fórmula 1.

Tras su paso por San Pablo, el joven de Pilar ya pone la mira en el Gran Premio de Las Vegas, uno de los eventos más espectaculares del calendario, que se correrá el domingo 23 de noviembre en horario argentino. El circuito urbano nocturno, emplazado sobre el mítico Strip, representa un desafío técnico clave en el cierre del campeonato, cuando apenas restan tres fechas para finalizar la temporada 2025.

El cronograma para la Argentina tendrá horarios poco habituales: la actividad comenzará el jueves 20 a las 21.30 con la primera práctica libre. La FP2 será en la madrugada del viernes (01.00), y la FP3, nuevamente nocturna, se disputará el viernes a las 21.30. La clasificación tendrá lugar a la 01.00 del sábado, mientras que la carrera a 50 vueltas se largará el domingo 23 a la 01.00.

El Gran Premio llega en medio de una temporada de adaptación para Colapinto, que debutó con Alpine en la séptima fecha de 2025. Sus resultados incluyeron un 16.º puesto en Emilia-Romaña, 13.º en Canadá y Mónaco, 12.º en Zandvoort (su mejor actuación con el equipo), y un sólido rendimiento en Austin, donde terminó por delante de su compañero Pierre Gasly tanto en la Sprint como en la carrera principal. En la última cita en Brasil, abandonó la Sprint por un despiste y finalizó 15.º en la carrera.

El GP de Las Vegas celebrará su quinta edición moderna, en un trazado de 6.201 metros, con dos zonas de DRS, 17 curvas y rectas de alta velocidad. La vuelta rápida en carrera la mantiene Lando Norris con un tiempo de 1:34.876 (2024), mientras que el año pasado George Russell se quedó con la victoria en el circuito callejero de la Ciudad del Pecado.

Con continuidad asegurada en Alpine y un presente en crecimiento, Colapinto buscará cerrar el año con un desempeño sólido en uno de los escenarios más deslumbrantes y exigentes de la Fórmula 1.